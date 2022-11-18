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Тюремные капелланы как они есть

Сотрудники тюремного отдела Архангельской епархии приняли участие в ХХХI Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве. Делегация посетила секцию «Церковь и тюремное служение».

Пленарное заседание, которое прошло в Патриаршем зале Храма Христа Спасителя, посвятили теме: «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви в пенитенциарных учреждениях как одна из важнейших форм социального служения российскому обществу и государству — осмысление исторических связей и взаимодействия Церкви и УИС».

Заседание возглавил епископ Раменский Иринарх, председатель Синодального отдела по тюремному служению.

«На встрече обсуждались важные вопросы взаимодействия Церкви и структуры ФСИН, которые на сегодняшний день получили большое развитие», — сообщили в тюремном отделе Архангельской епархии.

По словам участников форума, епископ Раменский Иринарх рассказал о создании учебного центра дополнительного образования для тюремных капелланов для работы с осужденными.  

Генерал-майор ФСИН Е. А. Коробкова выступила с предложением о создании службы адаптации для осужденных. Профессор Санкт-Петербургской академии УФСИН В.Н. Черный рассказал о неоднозначном восприятии обществом участия осужденных в СВО, хотя статья 59 Конституции РФ гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ», эксперт отметил, что по этому вопросу предстоит еще большая работа с законодательной базой и общественностью.

«Интересный доклад представил судебный эксперт-религиовед кафедры уголовного процесса при Верховном суде РФ И. В. Иванишко, который поднял глобальную тему о неоязычестве. Он рассказал о том, что в настоящее время неоязычество активно просачивается в места лишения свободы, и негативно сказывается на отношение заключенных к Православию», — отметили участники заседания.

Также в епархиальном тюремном отделе посчитали немаловажным факт, что в заключение секции по тюремному служению был озвучен вопрос о духовном окормлении сотрудников УФСИН, как основополагающего вектора развития взаимодействия системы ФСИН и Русской Православной Церкви во благо обществу.

Международные Рождественские образовательные чтения — это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Проводится в Москве в начале года под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси и собирает более пяти тысяч участников.

(по материалам Архангельской епархии)

01 февраль 09:23 | : Будни / Верую

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