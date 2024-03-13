В Северодвинске шьют спецпончо для участников спецоперации

Маскировочные пончо незаменимы для наблюдательных постов, разведки, а также маскировки позиций от дронов и живой силы противника. Изготовлением их занимается общественная организация «Шьем и вяжем СВОим». Подробности от издания «Регион 29»:

— Самый оптимальный вариант для влажной и мокрой погоды — это пончо с капюшоном, которое сматывается в маленький комок и не занимает много места в рюкзаке. Как сухой, так и мокрый, он ничего не весит, — сообщили общественники. — Отшиваем их десятками, но требуется гораздо больше.

Кроме того, как пояснили волонтеры, изготавливаемые ими пончо можно использовать как тент над окопом. Отдельные модели при необходимости успешно трансформируются в спальный мешок.

Отметим, что активисты также шьют для военнослужащих термобелье, легкие и компактные носилки, термоодеяла, балаклавы, маскировочные костюмы и многое другое.

— Сделаем всё, чтобы нашим ребятам было легче выполнять боевые задачи! — обещают волонтеры.

(фото с https://www.kwsp.ru)