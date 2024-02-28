Студенты архангельского медколледжа узнали о силе любви и доброты

В Архангельском медицинском колледже завершился очередной курс лекций «Духовные основы милосердия». Дисциплину под руководством священника Кирилла Кочнева осваивают первокурсники всех специализаций, цикл состоит из восьми лекций. В этом учебном году с курсом познакомились более двухсот будущих медиков.

«С каждой группой мы традиционно начинаем занятия с обсуждения рассказа Даниила Гранина "Милосердие", в котором автор говорит об оскудении милосердия в людях. Рассказ написан более 35 лет назад, и мы со студентами сравниваем то время и современную действительность в плане милосердного отношения ближнему», — прокомментировал курс лекций священник Кирилл.

Он отметил, что на лекциях студенты знакомятся с христианским взглядом на мир и человека. «Мы говорим об основах христианской антропологии, знакомимся с евангельскими притчами о милосердном самарянине и о Страшном Суде, обсуждаем вопросы биоэтики. Касаемся темы христианского понимания любви и милосердия».

Также священник подчеркнул, что общая тематическая канва лекций год от года сохраняется, при этом вносятся некоторые новшества. Например, в этом году студенты в рамках самостоятельной подготовки знакомились с отдельными разделами документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».