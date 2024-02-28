Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Студенты архангельского медколледжа узнали о силе любви и доброты

    В Архангельском медицинском колледже завершился очередной курс лекций «Духовные основы милосердия». Дисциплину под руководством священника Кирилла Кочнева осваивают первокурсники всех специализаций, цикл состоит из восьми лекций. В этом учебном году с курсом познакомились более двухсот будущих медиков.

    «С каждой группой мы традиционно начинаем занятия с обсуждения рассказа Даниила Гранина "Милосердие", в котором автор говорит об оскудении милосердия в людях. Рассказ написан более 35 лет назад, и мы со студентами сравниваем то время и современную действительность в плане милосердного отношения ближнему», — прокомментировал курс лекций священник Кирилл.

    Он отметил, что на лекциях студенты знакомятся с христианским взглядом на мир и человека. «Мы говорим об основах христианской антропологии, знакомимся с евангельскими притчами о милосердном самарянине и о Страшном Суде, обсуждаем вопросы биоэтики. Касаемся темы христианского понимания любви и милосердия».

    Также священник подчеркнул, что общая тематическая канва лекций год от года сохраняется, при этом вносятся некоторые новшества. Например, в этом году студенты в рамках самостоятельной подготовки знакомились с отдельными разделами документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». 

13 апрель 09:06 | : Будни / Верую

Главные новости


Сергей Самодов: "Если фильм состоится, его будет снимать другой режиссер"
Фильма не будет. Конфликт искусства и денег в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (162)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20