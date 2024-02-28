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Осужденным Поморья дали шанс поступить в САФУ

Исправительную колонию № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) посетила член Общественного Совета при территориальном органе  проректор по административной и правовой работе Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова Надежда Чертова. 

 Целью визита стало обсуждение  возможности получения высшего и среднего профессионального образования на базе САФУ лицами, находящимися в местах лишения свободы, а также знакомство с имеющимися для этого условиями.  Вместе с Надеждой  Андреевной в учреждение приехала и проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова. По режимной территории представителей ВУЗа  сопровождал заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов и руководство ИУ. 

 Вначале приехавшие гости прошлись по жилой зоне колонии.  Они зашли  в один из отрядов ИК, где смогли оценить условия проживания осужденных. В комнате воспитательной работы член Общественного Совета при УФСИН Надежда Чертова пообщалась с отбывающими наказание. Надежда Андреевна рассказала присутствующим об условиях обучения в высшем учебном заведении.

 Затем представители САФУ побывали в учебно-консультационном пункте ИК,  где осужденные осваивают учебные программы среднего общего образования, а также в профессиональном образовательном учреждении, которое  дает возможность получить специальности во время отбытия срока наказания. Учителя УКП и мастера ОУ подробно рассказали, каким образом построен процесс обучения. 

 После небольшой ознакомительной экскурсии представители УФСИН и САФУ  обменялись мнениями по реализации  планов  по обучению осужденных с учетом имеющихся возможностей университета. Заместитель  начальника УФСИН  Владимир Тропов рассказал, что среди осужденных было проведено анкетирование, анализ которого показал, что некоторые имеют желание повысить свой образовательный уровень. Причем обучаться в ВУЗе могли бы не только осужденные колоний, но и исправительных центров.

 Отметим, что между УФСИН и САФУ  в январе текущего года было заключено соглашение о взаимодейстии в рамках исполнения положений  Федерального закона "О пробации в Российской Федерации".

 

11 апрель 10:28 | : Будни

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