Осужденным Поморья дали шанс поступить в САФУ

Исправительную колонию № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) посетила член Общественного Совета при территориальном органе проректор по административной и правовой работе Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова Надежда Чертова.

Целью визита стало обсуждение возможности получения высшего и среднего профессионального образования на базе САФУ лицами, находящимися в местах лишения свободы, а также знакомство с имеющимися для этого условиями. Вместе с Надеждой Андреевной в учреждение приехала и проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова. По режимной территории представителей ВУЗа сопровождал заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов и руководство ИУ.

Вначале приехавшие гости прошлись по жилой зоне колонии. Они зашли в один из отрядов ИК, где смогли оценить условия проживания осужденных. В комнате воспитательной работы член Общественного Совета при УФСИН Надежда Чертова пообщалась с отбывающими наказание. Надежда Андреевна рассказала присутствующим об условиях обучения в высшем учебном заведении.

Затем представители САФУ побывали в учебно-консультационном пункте ИК, где осужденные осваивают учебные программы среднего общего образования, а также в профессиональном образовательном учреждении, которое дает возможность получить специальности во время отбытия срока наказания. Учителя УКП и мастера ОУ подробно рассказали, каким образом построен процесс обучения.

После небольшой ознакомительной экскурсии представители УФСИН и САФУ обменялись мнениями по реализации планов по обучению осужденных с учетом имеющихся возможностей университета. Заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов рассказал, что среди осужденных было проведено анкетирование, анализ которого показал, что некоторые имеют желание повысить свой образовательный уровень. Причем обучаться в ВУЗе могли бы не только осужденные колоний, но и исправительных центров.

Отметим, что между УФСИН и САФУ в январе текущего года было заключено соглашение о взаимодейстии в рамках исполнения положений Федерального закона "О пробации в Российской Федерации".