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Гонка в Коноши завершила лыжный сезон в Поморье

Гонку посвятили Международному дню спорта.

На Русском Севере лыжи в почёте до мая. Так здесь шутят, но доля правды в связи с недавними снегопадами здесь значительная. На базе лыжного центра имени Людмилы Сухондяевой «Гонкой мужества» проводили загостившуюся в Поморье зиму.

Забеги провели в формате масс-стартов в различных возрастных категориях на дистанциях 3, 5, 15 и 20 километров. Пробежали и VIP-дистанцию в два километра. В соревнованиях поучаствовали 77 спортсменов из посёлков Коноша и Ерцево, города Каргополя, а также активное участие в забегах приняли члены и сторонники Коношского местного отделения «Единой России».

В личном первенстве было разыграно 15 комплектов медалей. Несмотря на сюрпризы погоды, участники терпеливо и без жалоб добежали до финиша. Среди победителей есть наши партийцы. 

Первое место в VIP-дистанции завоевал Сергей Едемский – секретарь первичного отделения «Административное», глава Коношского района. Также победителем в возрастной категории от 18 до 39 лет на дистанции в 20 километров стал ещё один единоросс – Алексей Пинаевский. 

Традиционно соревнования завершились церемонией награждения. Медалей и грамот от отдела по физической культуре и спорту администрации Коношского района удостоились победители и призёры «Гонки мужества». Организаторы поблагодарили судей и спортивных волонтёров за помощь в проведении соревнований. 

- Мы благодарны всем участникам и особенно нашим партийцам. Все спортсмены большие молодцы! Мы простились с лыжами до следующего сезона, но на стадионе имени Людмилы Сухондяевой пусто не будет и в весенне-летний период. Спортсмены займутся бегом, проведут тренировки на роликовых лыжах – форму терять нельзя. К ним присоединяться активные коношане. У нас любят участвовать в спортивных мероприятиях целыми семьями. Это сегодня актуально – Президент Владимир Путин объявил наступивший 2024-й Годом семьи. Также наши жители и партийцы занимаются волейболом, лёгкой атлетикой. Предпочитают и шашки, в том числе рэндзю, шахматы, также тхэквондо для детей, - рассказала исполнительный секретарь Коношского местного отделения «Единой России» Анна Павлова. 


08 апрель 07:51 | : Будни

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