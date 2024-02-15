На космодроме Плесецк помянули погибших при запуске ракет

Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) 18 марта совершил заупокойную литию в войсковой части, где 44 года назад при исполнении воинского долга погибли десятки военнослужащих.

Священнослужитель также принял участие в публичных памятных мероприятиях.

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18 марта 1980 года на космодроме Плесецк при подготовке к пуску взорвалась и сгорела ракета-носитель «Восток-2М». В результате катастрофы погибли 48 человек, более 40 получили ранения и ожоги.

Ракеты космического назначения типа «Восток» были созданы на основе первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, так называемой «семерки», конструкции Сергея Королева.

Запуск ракеты «Восток-2» 17 марта 1966 года стал дебютом для 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк.

Ракета «Восток-2М» характеризовалась высоким уровнем надежности: за предыдущие 16 лет ее пусков с космодромов Байконур и Плесецк случилась только одна авария и два несостоявшихся пуска, а с 1970 года аварий не было совсем.

18 марта 1980 года ракета «Восток-2М» должна была вывести на орбиту спутник радиотехнической разведки типа «Целина-Д». Пуск был назначен на 21 час 16 минут. Накануне ракета была установлена в стартовом сооружении (комплекс № 43/4) и прошла испытания без замечаний, а затем началась ее заправка. За два часа до пуска все блоки ракеты были полностью заправлены керосином, продолжалась заправка жидким кислородом, завершалась заправка перекисью водорода.

В 19 часов 01 минуту произошла серия взрывов, и начался пожар, уничтожившие ракету со спутником и часть наземного оборудования (стартовые сооружения потребовали в дальнейшем капитального ремонта).

По воспоминания очевидца, из-за высокой температуры металлические фермы обслуживания погнулись и «стали похожи на сгоревшие бенгальские огни».

В момент катастрофы на своих местах в соответствии со штатным расписанием находился 141 человек боевого расчета пуска. Из них на стартовом комплексе погибли 44 человека и еще четверо умерли позднее в больнице. Оставшиеся в строю офицеры и солдаты сумели отогнать от стартового комплекса цистерны с керосином и кислородом.

Для выяснения причин взрыва была образована правительственная комиссия во главе с зампредом Совета министров СССР Леонидом Смирновым.

Основная сложность в расследовании причин катастрофы заключалась в отсутствии прямых свидетельств о месте и причинах катастрофы. Поэтому свои версии рабочие группы строили, опираясь на результаты опроса уцелевших номеров боевого расчета и очевидцев катастрофы, многие из которых находились на достаточно большом удалении от пусковой установки. По визуальным наблюдениям большинства (более 80 %) очевидцев катастрофы, в начальный период возникла вспышка в районе третьей ступени ракеты. Затем через 3-7 секунд произошел взрыв ниже нулевой отметки, после чего возник общий пожар на пусковой установке, сопровождавшийся взрывами. Разрушение ракеты носило скоротечный характер.

Было также установлено, что во время заправки ракеты имела место течь жидкого кислорода в месте стыка шланга и бака окислителя третьей ступени. Такое случалось и раньше, и боевой расчет собирался устранить течь нештатным способом, обмотав стык мокрой тканью. Эту ткань и дополнительные инструменты подняли на площадку обслуживания, но в итоге они не были использованы, поскольку подтекавший кислород решили отводить в сторону от ракеты по самодельному желобу из фольги.

Тем не менее, согласно выводам комиссии, причиной катастрофы стал «взрыв (воспламенение) пропитанной кислородом ткани в результате несанкционированных действий одного из номеров боевого расчета». Несколько версий о первичности взрыва в нижней части ракеты в районе бака с перекисью водорода, не были приняты во внимание.

Сомнения в обоснованности выводов комиссии возникли в ходе расследования чрезвычайного происшествия 23 июля 1981 года, едва не приведшего к трагедии. Тогда во время заправки ракеты был замечен сильный разогрев наземного шланга, подававшего перекись водорода.

Выяснилось, что виной тому фильтры, изготовленные из каталитически активных материалов, при контакте с которыми перекись водорода начала разлагаться с выделением чрезвычайно активного атомарного кислорода, что могло привести к взрыву. Было сделано предположение, что катастрофа 18 марта 1980 года произошла именно из-за этого. Но подтвердить документально, что при заправке взорвавшейся ракеты использовались некондиционные фильтры, оказалось невозможно.

5 февраля 1996 года на основании акта межведомственной комиссии по дополнительному расследованию событий 18 марта 1980 года было признано, что катастрофа произошла не по вине людей, готовивших пуск.

11 декабря 1999 года комиссия правительства РФ по военно-промышленным вопросам объявила об окончательной реабилитации личного состава боевого расчета.

На 43-й площадке космодрома Плесецк у пусковой установки № 4 воздвигнута мемориальная стела, 18 марта отмечается как день памяти и скорби по погибшим.

По числу погибших катастрофа 18 марта 1980 года остается второй после аналогичной катастрофы на космодроме Байконур 24 октября 1960 года, когда при подготовке к испытательному пуску на стартовой позиции взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета Р-16.

Погибли в общей сложности 78 человек, в том числе первый главком РВСН, главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.



