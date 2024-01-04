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Архангелогородцы готовы выйти на работу 8 марта только за дополнительную плату

Отмены Международного женского дня в России не хотят в целом и в Поморье в частности.

 В преддверии 8 Марта SuperJob решил выяснить (чисто гипотетически), не пора ли отменить праздник. Оказалось, остаться без Женского дня в календаре архангелогородцы не хотят: 82% мужчин и 89% женщин высказались против отмены.

Чуть больше тех, кому не нужен Международный женский день, — среди мужчин с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (17%): «Не очень хорошая история праздника, европейское происхождение». Впрочем, и среди них большинство против отмены 8 Марта.

 Праздник праздником, но работа важнее. Трудиться в Международный женский день согласились бы 8 из 10 мужчин, работающих по 5-дневному графику с выходными в субботу и воскресенье: 66% — за дополнительную плату, 4% — за отгулы, 9% — без каких-либо условий («Для меня работа — самый главный приоритет»).

 Выйти на работу в Международный женский день готовы 2 из 3 женщин, занятых на 5-дневке: 59% — за дополнительную плату, 6% — за отгулы, 2% — просто так.

 Отказаться от праздничного выходного и среди мужчин, и среди женщин чаще готовы опрошенные моложе 34 лет и те, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц.

 Трудиться 8 Марта абсолютно не готовы 16% мужчин и 28% женщин, проживающих в Поморье.

07 март 07:53 | : Будни

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