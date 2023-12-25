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Образцы биоматериалов осужденных Поморья попали в федеральную базу

С мая 2023 года  государственную геномную  регистрацию обязаны проходить  все осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, подозреваемые и обвиняемые в совершении любых преступлений. В течение прошедшего года данную процедуру прошли 100% лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области. 

В подразделениях регионального УФСИН начала работу поисковая система генетической идентификации "Ксенон-2". С ее помощью определяют наличие генотипа человека в федеральной базе.  

В УФСИН Росси по Архангельской области ведется плановая работа по отбору биоматериала у вновь прибывающих осужденных и тех, у кого приговор вступил в законную силу. Отказаться от геномной регистрации отбывающий наказание не может – таков закон. За прошлый год такую процедуру  прошли свыше 1200  осужденных. 

После забора крови биологический образец отправляется на исследование и после его проведения на каждого сдавшего оформляется индивидуальный генетический паспорт, в который вносятся персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК человека. Все сведения вносятся в федеральную  базу и хранятся там с целью дальнейшего использования.  

Государственная геномная регистрация - один из способов идентификации личности осужденных, который уже доказал свою состоятельность. Организованная сотрудниками УФСИН работа по проведению обязательной  регистрации лиц, находящихся в колониях и СИЗО Поморья, позволяет не только более эффективно раскрывать вновь совершенные преступления, но и ускорить расследование правонарушений прошлых лет. Так, с помощью поисковой системы удалось установить преступника, совершившего убийство в 2004 году.  Следователи, после вновь проведенной молекулярно-генетической экспертизы, сверили полученный образец по базе данных ДНК, в которую он был внесен, отбывая свой срок в  одном из исправительных учреждений Архангельской области и получили совпадение. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сегодня в работе правоохранителей также имеется ряд совпадений по предполагаемым виновникам преступлений, идёт установление всех обстоятельств.  

13 февраль 10:33 | : Будни

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