Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рождение ребенка и карьера. Взгляд из Архангельской области

51% работодателей из Поморья уверяет, что рождение детей не отражается на карьере женщины. Каждый четвертый считает, что строить карьеру лучше до появления наследников. Каждый шестой полагает, что вершины профессии лучше покоряются женщинами, уже имеющим детей.

 Относительно оптимальной продолжительности отпуска по уходу за ребенком для карьеристок четкой позиции среди работодателей нет. 35% говорят, что этот нерабочий период не уменьшает возможность построить карьеру. 24% считают, что из декрета лучше выходить через полтора года. 17% советуют сократить отпуск по уходу за ребенком до года.

 Опрос представителей экономически активного населения страны показал, что 43% архангелогородцев не видят в рождении женщиной детей каких-либо помех для ее карьеры. 26% советуют планировать свою жизнь таким образом, чтобы сначала добиться карьерных целей и только потом отдаться материнству. 14%, напротив, считают: сначала дети — затем карьера.

 Сами женщины, имеющие детей в возрасте до 16 лет, чаще уверяют, что после родов их карьерные планы не поменялись. 24% стали меньше внимания уделять карьере, предпочтя материнство. 19%, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода.

 После завершения отпуска по уходу за ребенком 43% женщин меняют место работы. 26% выходят на старое место. И только 5% возвращаются на работу с повышением в должности.

(фото с https://4kfoto.ru/karera-i-beremennost

09 февраль 08:01 | : Будни

Главные новости


Депутаты АрхГорДумы взяли на контроль уборку снежных завалов
Ботаник. Из наследия Анатолия Беднова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (107)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20