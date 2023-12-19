Лишь четверть архангелогородцев ощущают внутренний комфорт на работе

Служба исследований hh.ru провела опрос жителей регионов СЗФО, и на основе полученных ответов, замерила уровень психологической безопасности в компаниях. Выяснилось, что:
- Только 25% респондентов из регионов СЗФО, в том числе в Архангельской области, полностью уверены в том, что у них на работе есть взаимное уважение, доверие и открытость в рабочей среде, когда каждый может свободно высказывать идеи, предложения или критику, честно признавать ошибки и просить о помощи.
- Еще треть опрошенных в целом согласны с таким суждением, но уже видели негативные моменты взаимоотношений в коллективе.
- В разрезе регионов: лучше всего ситуация с психологическим климатом обстоит в Иркутской области, хуже всего – в Волгоградской. Важно, что респонденты из регионов СЗФО поставили самые негативные оценки эмоциональному настроению в своих коллективах – лишь 2,4 балла из 5
- Только 20% опрошенных полностью согласны с тем, что их руководитель ответственно подходит к созданию рабочей мотивации подчиненных и стимулирует на достижение поставленных целей.
- А вот каждый второй опрошенный или 57%, наоборот, жалуются, что их начальство не обращает внимание на то, как работают сотрудники и не помогает в достижении результатов
- Только 21% уверены, что их руководитель поддерживает позитивный эмоциональный настрой в команде. Больше всего таких в сфере науки и образования, а также в ИТ и маркетинге. Другого мнения придерживаются сразу 50% опрошенных – по их словам их руководство только ухудшает настроение команды. Чаще других на такую проблему жалуются работники сферы безопасности, медицины, транспорта и логистики, а также бухгалтеры и закупщики
- Тема наставничества со стороны управленцев тоже оказалась провальной: только 19% опрошенных полностью согласны, что их руководитель ориентирован на развитие подчиненных и эффективен в качестве наставника
Оцените, насколько ваш руководитель поддерживает позитивный эмоциональный настрой в вашей команде:
Наука, образование
3,6
Информационные технологии
3,5
Маркетинг, реклама, PR
3,4
Продажи, обслуживание клиентов
3,4
Юристы
3,4
Административный персонал
3,4
Управление персоналом, тренинги
3,4
Туризм, гостиницы, рестораны
3,4
Искусство, развлечения, массмедиа
3,3
Производство, сервисное обслуживание
3,3
Строительство, недвижимость
3,3
Розничная торговля
3,3
Высший и средний менеджмент
3,3
Финансы, бухгалтерия
3,2
Медицина, фармацевтика
3,1
Транспорт, логистика, перевозки
3,1
Закупки
3,1
Безопасность
2,9
(картинка с https://svgeorgy.ru)