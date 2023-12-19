Архангелогородцев стали реже раздражать их начальники

46% архангелогородцев ничего не раздражает в своих руководителях. У 5% вызывает недовольство некомпетентность начальства. 4% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к сотрудникам, 3% — грубость и невоспитанность. По 2% респондентов нетерпимы к мягкости, глупости, жадности непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать. Еще 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда подчиненных.



Лишь 9% начальников ничего не раздражает в подчиненных. Чаще всего у руководителей вызывает нарекания безответственность персонала (15%), равнодушное отношение к своим обязанностям (9%), лень и неисполнительности (по 7%), склонность ко лжи (6%) и безынициативность (5%).



По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, о раздражающих недостатках начальства северяне стали говорить реже. Руководители же стали чаще раздражаться от безответственности, равнодушия и безынициативности подчиненных.

(фото с https://mykaleidoscope.ru)