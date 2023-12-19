Поморье поразит Москву своими пирогами и напитками

Монофестиваль «Пир пирогов» пройдет в Москве 27 и 28 января на ВДНХ в павильоне «Дом Российской кухни». Подробности от издания «Регион 29».

- В первый день фестиваля архангельский шеф-повар приготовит рыбник и поморский напиток кёж из северных ягод.



На мастер-классе от шеф-повара Ксении Грошиковой посетители познакомятся с историей традиционного рыбного пирога, узнают секрет приготовления напитка. Присутствующие окунутся в атмосферу Севера после рассказа о гастрономических традициях Севера на поморской говОре.

Стоит отметить, что монофестиваль «Пир пирогов» пройдет под эгидой юбилейного гастрофестиваля «Россия — территория вкуса».

Подобные мероприятия проходят и в Архангельске. Так, летом прошлого года в городе второй раз состоялся гастрофестиваль «Еда поморская и заморская». Проект был поддержан Министерство экономического развития Российской Федерации, что позволило вывести его на межрегиональный уровень.

(фото с https://ideireceptov.ru)