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В марте на реках и озерах Кенозерья можно будет словить леща

Традиционный мартовский конкурс рыбаков, ставший уже доброй традицией, стартует 16 марта в 9.00 в деревне Морщихинская.

На мероприятии можно совместить приятное с полезным: ловить рыбу, отдыхать, посещать экскурсии и выигрывать ценные призы от Кенозерского национального парка и компании МАГНУМ .

 Возможность принять участие в празднике с каждым годом притягивает на Лекшмозерье все больше энтузиастов зимней рыбалки, более того, на конкурс едут целыми семьями, чтобы поддержать друг друга и душевно провести время со своими родными.

 В этот раз юных рыбаков ждёт свой индивидуальный зачёт в двух возрастных категориях (от 3 до 12 лет и от 13 до 17 лет), где, как и во взрослой номинации, определяющим станет наибольший общий вес пойманной рыбы.

 Вести праздник будет Павел Мелешкин, ведущий шоу «Архипедия», чтобы придать празднику нужную атмосферу!

 Ждём всех в субботу, 16 марта, в д. Морщихинская Каргопольского сектора Парка!


24 январь 11:53 | : Будни

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