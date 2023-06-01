В Кенозерье впервые прошел конкурс "Щукарь-государь"

12 июля в деревне Морщихинская прошла традиционная Лекшмозерская регата и впервые состоялся конкурс летней рыбалки «Щукарь-государь».



Пасмурная, дождливая погода не стала преградой для проведения праздничных соревнований: местные жители и гости Морщихинской в едином порыве, с азартом сели в лодки и дали старт регате. Дистанцию сократили из-за погодных условий, она была круговой и составила два километра. Самым быстрым в основной гонке стал Дмитрий Боголепов из Морщихинской, он преодолел дистанцию за 15 минут и 33 секунды и стал обладателем лодки ПВХ, предоставленной спонсором — компанией «Барс».



«Дима не готовился специально, он даже участвовать спонтанно решил. Захотел проверить себя, и вышло то, что вышло — победа. В своих силах он был уверен, а его группа поддержки в виде семьи и подавно. Призы от спонсоров очень достойные, победитель рад и уже планирует, где и когда опробует лодку. Пусть погода была не самая хорошая, но праздник удался на славу! Будем участвовать в следующем году снова!», — поделилась супруга победителя гонки Юлия Башкирева.



Те, у кого своих лодок не было, могли позаимствовать их для регаты и принять участие в так называемой «гостевой гонке». Её дистанция составляла один километр. В ней лучшим стал Виктор Смолко из деревни Масельга. Гостевая гонка прошла с не меньшим азартом, чем основное соревнование!



На конкурс летней рыбалки «Щукарь-государь» приехали гости из Каргополя, Коноши, Няндомы, принимали участие и местные жители -всего 18 участников, в том числе пять совсем юных рыболовов. Общими усилиями за час удалось наловить 8 килограмм щуки, окуня и плотвы. Больше всех рыбы смог поймать гость Парка Дмитрий Семёнов — его улов составил 2 кг 856 гр рыбы. Из пойманной на конкурсе рыбы была приготовлена вкуснейшая уха!



Для тех, кто не хотел работать вёслами или ловить рыбу на удочку в Морщихинской в Петров день гремела музыкальная программа, в которой чувство гармонии и безмятежности гостям праздника дарили фольклорные коллективы Кенозерского национального парка. Ярким завершением вечера стал джазовый концерт от архангельских гуру жанра — Арт-коллектива Тима Дорофеева. Музыканты представили совершенно новую программу «Пинега — река времени». В камерной обстановке дома культуры Морщихинской в музыкальное путешествие отправились жители и гости деревни.



Кенозерский национальный парк выражает признательность спонсорам — компаниям БАРС и МАГНУМ — за предоставленные призы. А всех участников и гостей праздничной программы в Петров день благодарит за улыбки, радость, азарт и неравнодушие! Мы ждём вас на регату и праздник летней рыбалки в следующем году!