Архангельский рынок труда отходит от гендерных стеротипов

Гендерных стереотипов на рынке труда стало меньше, но к социальному статусу женщин часть работодателей по-прежнему относится предвзято.

Компаний, работающих на территории Архангельской области, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 19%. В прошлом году таковых было чуть больше (22%), а в 2010 — много больше (39%). К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 14% компаний.



Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.



О негласных запретах в отношении соискательниц рассказали рекрутеры 13% компаний. Позитивные изменения налицо: в 2010 году о подобной избирательности рассказывали представители 36% предприятий и организаций (чаще всего избегали нанимать замужних бездетных женщин, опасаясь, что они скоро уйдут в декрет). Значительно меньше негласных запретов в отношении мужчин: 14% в 2010 году и 9% сейчас.

(картинка с https://mstore57.ru)