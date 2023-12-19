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Архангельский рынок труда отходит от гендерных стеротипов

Гендерных стереотипов на рынке труда стало меньше, но к социальному статусу женщин часть работодателей по-прежнему относится предвзято.

Компаний, работающих на территории Архангельской области, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 19%. В прошлом году таковых было чуть больше (22%), а в 2010 — много больше (39%). К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 14% компаний.

 Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

 О негласных запретах в отношении соискательниц рассказали рекрутеры 13% компаний. Позитивные изменения налицо: в 2010 году о подобной избирательности рассказывали представители 36% предприятий и организаций (чаще всего избегали нанимать замужних бездетных женщин, опасаясь, что они скоро уйдут в декрет). Значительно меньше негласных запретов в отношении мужчин: 14% в 2010 году и 9% сейчас.

(картинка с https://mstore57.ru

17 январь 07:50 | : Экономика

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