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Архангелогородцы рассуждают о роли везения в карьере

Россиян, считающих, что карьера развивается благодаря труду, в 1,7 раза больше, чем тех, кто считает, что рост по службе определяет везение.

54% архангелогородцев уверены, что повышение в должности и увеличение дохода — это следствие упорного труда. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам.

 Чем старше респонденты, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым: 26% среди лиц до 34 лет и 37% среди тех, кому больше 45 лет.

 Граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.

(картинка с https://bogatyr.club

19 январь 07:55 | : Будни

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