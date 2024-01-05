Жители Архангельской области рассказали о планах на переезд в 2024 году

В ходе опроса 29% жителей Поморья заявили, что в ближайшем будущем не планируют переезжать из своих родных городов. Основной причиной почему люди не готовы покинуть свои города, стала любовь к малой Родине, так ответили сразу 65% опрошенных.
На втором месте – людям нравится местная природа и климат – так ответили 48% опрошенных. Каждый десятый (10%) ответил, что его в городе держит то, что здесь есть работа по его специальности. Еще 29%, прошедших опрос, заявили, что не уезжают никуда, потому что им нравятся люди, которые здесь живут.
27% пока не могут уехать из родных городов, потому что тут живут пожилые родственники. 6% отметили, что в их городе им платят достойную зарплату. А вот у 27%, наоборот, просто нет возможности переехать (денег и времени). 14% пока что остаются в городе, потому что дети учатся (в школе, вузе или ссузе). 6% также вынуждены оставаться в своем городе, потому что у близкого родственника (муже, жены) есть обязательства по работе (контракт, договор и т.п.).
Кроме того, северяне оценили свои города по ряду критериев и поставили оценки по шкале от 1 до 5, где «1» - очень плохо, «5» - отлично. Так, самым лучшим показателем для горожан стало достаточное количество аптек и магазинов – так ответили сразу 67% и 63% опрошенных жителей соответственно. На третьем месте – достаточное количество кино и театров (44%). А вот меньше всего местных жителей устраивает доступность цен на жилье, экология, а также цены на продукты и простота поиска новой работы.
Также в ходе опроса также 33% жителей Архангельской области ответили, что планируют переезд из своего города, а у 25% есть такие планы, но пока не определились с новым городом для переезда. Остальные затруднились ответить.
Критерий
1
2
3
4
5
Затрудняюсь ответить
Достаточное количество аптек
2%
2%
5%
21%
67%
4%
Достаточное количество магазинов
2%
3%
8%
23%
63%
2%
Достаточное количество кино, театров и т.п.
7%
8%
15%
21%
44%
4%
Возможность добраться до региональных центров (самолетом, поездом и т.п.)
6%
7%
16%
25%
42%
4%
Достаточное количество школ
4%
8%
19%
27%
32%
11%
Доступность к природе (парки, рекреационные зоны)
5%
10%
23%
28%
31%
2%
Городская транспортная инфраструктура
6%
9%
26%
27%
30%
2%
Достаточное количество детских садов
5%
10%
21%
22%
28%
13%
Экология
15%
18%
33%
22%
9%
3%
Поиск новой работы
21%
22%
30%
16%
8%
2%
Доступные цены на продукты
14%
21%
38%
20%
7%
2%
Доступные цены на жилье
33%
24%
26%
9%
5%
3%
(фото с https://bangkokbook.ru/poezdki/vokzal-v-arhangelske.html)