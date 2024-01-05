Жители Архангельской области рассказали о планах на переезд в 2024 году

В ходе опроса 29% жителей Поморья заявили, что в ближайшем будущем не планируют переезжать из своих родных городов. Основной причиной почему люди не готовы покинуть свои города, стала любовь к малой Родине, так ответили сразу 65% опрошенных.

На втором месте – людям нравится местная природа и климат – так ответили 48% опрошенных. Каждый десятый (10%) ответил, что его в городе держит то, что здесь есть работа по его специальности. Еще 29%, прошедших опрос, заявили, что не уезжают никуда, потому что им нравятся люди, которые здесь живут.

27% пока не могут уехать из родных городов, потому что тут живут пожилые родственники. 6% отметили, что в их городе им платят достойную зарплату. А вот у 27%, наоборот, просто нет возможности переехать (денег и времени). 14% пока что остаются в городе, потому что дети учатся (в школе, вузе или ссузе). 6% также вынуждены оставаться в своем городе, потому что у близкого родственника (муже, жены) есть обязательства по работе (контракт, договор и т.п.).

Кроме того, северяне оценили свои города по ряду критериев и поставили оценки по шкале от 1 до 5, где «1» - очень плохо, «5» - отлично. Так, самым лучшим показателем для горожан стало достаточное количество аптек и магазинов – так ответили сразу 67% и 63% опрошенных жителей соответственно. На третьем месте – достаточное количество кино и театров (44%). А вот меньше всего местных жителей устраивает доступность цен на жилье, экология, а также цены на продукты и простота поиска новой работы.

Также в ходе опроса также 33% жителей Архангельской области ответили, что планируют переезд из своего города, а у 25% есть такие планы, но пока не определились с новым городом для переезда. Остальные затруднились ответить.

Критерий 1 2 3 4 5 Затрудняюсь ответить Достаточное количество аптек 2% 2% 5% 21% 67% 4% Достаточное количество магазинов 2% 3% 8% 23% 63% 2% Достаточное количество кино, театров и т.п. 7% 8% 15% 21% 44% 4% Возможность добраться до региональных центров (самолетом, поездом и т.п.) 6% 7% 16% 25% 42% 4% Достаточное количество школ 4% 8% 19% 27% 32% 11% Доступность к природе (парки, рекреационные зоны) 5% 10% 23% 28% 31% 2% Городская транспортная инфраструктура 6% 9% 26% 27% 30% 2% Достаточное количество детских садов 5% 10% 21% 22% 28% 13% Экология 15% 18% 33% 22% 9% 3% Поиск новой работы 21% 22% 30% 16% 8% 2% Доступные цены на продукты 14% 21% 38% 20% 7% 2% Доступные цены на жилье 33% 24% 26% 9% 5% 3%

(фото с https://bangkokbook.ru/poezdki/vokzal-v-arhangelske.html)