Жители Поморья рассказали, почему готовы покинуть родные края

Больше половины (58%) опрошенных жителей Архангельской области в целом готовы к переезду, из них 33% уже готовы в целом к переезду, 25% имеют такие планы, но еще не определились с новым городом для жизни.

29% пока не готовы к таким изменениям, а остальные затруднились ответить.

Основные причины смены места жительства у жителей Поморья в 2023 году:

сложно найти работу – 57% ответов от респондентов

людей не устраивает зарплата в их родном городе - 51% ответивших

не нравится инфраструктура в городе – 40%

город, где живут люди не развивается – 30%

просто надоело жить на одном месте – 24%

отталкивает климат\погода – 22%

не нравится состояние экологии – 11%

Среди других причин для переезда были и такие:

хочется повысить общий уровень жизни хочется открыть для себя новые перспективы, но иногда боятся сделать первый шаг слишком дорогое жилье, проще переехать в город поменьше хочется жить в городе с более медленным ритмом жизни хочется больше природы, и меньше бетона

(фото с https://smartik.ru/severodvinsk/post/133959639)