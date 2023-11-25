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Жители Поморья рассказали, почему готовы покинуть родные края

Больше половины (58%) опрошенных жителей Архангельской области в целом готовы к переезду, из них 33% уже готовы в целом к переезду, 25% имеют такие планы, но еще не определились с новым городом для жизни. 

 29% пока не готовы к таким изменениям, а остальные затруднились ответить.

Основные причины смены места жительства у жителей Поморья в 2023 году:

  • сложно найти работу – 57% ответов от респондентов
  • людей не устраивает зарплата в их родном городе - 51% ответивших
  • не нравится инфраструктура в городе – 40% 
  • город, где живут люди не развивается – 30%
  • просто надоело жить на одном месте – 24% 
  • отталкивает климат\погода – 22%
  • не нравится состояние экологии – 11% 

Среди других причин для переезда были и такие:

  1. хочется повысить общий уровень жизни
  2. хочется открыть для себя новые перспективы, но иногда боятся сделать первый шаг
  3. слишком дорогое жилье, проще переехать в город поменьше
  4. хочется жить в городе с более медленным ритмом жизни
  5. хочется больше природы, и меньше бетона 

 (фото с https://smartik.ru/severodvinsk/post/133959639)  

14 декабрь 08:30 | : Будни

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