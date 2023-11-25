Жители Поморья рассказали, почему готовы покинуть родные края

Больше половины (58%) опрошенных жителей Архангельской области в целом готовы к переезду, из них 33% уже готовы в целом к переезду, 25% имеют такие планы, но еще не определились с новым городом для жизни.
29% пока не готовы к таким изменениям, а остальные затруднились ответить.
Основные причины смены места жительства у жителей Поморья в 2023 году:
- сложно найти работу – 57% ответов от респондентов
- людей не устраивает зарплата в их родном городе - 51% ответивших
- не нравится инфраструктура в городе – 40%
- город, где живут люди не развивается – 30%
- просто надоело жить на одном месте – 24%
- отталкивает климат\погода – 22%
- не нравится состояние экологии – 11%
Среди других причин для переезда были и такие:
- хочется повысить общий уровень жизни
- хочется открыть для себя новые перспективы, но иногда боятся сделать первый шаг
- слишком дорогое жилье, проще переехать в город поменьше
- хочется жить в городе с более медленным ритмом жизни
- хочется больше природы, и меньше бетона
(фото с https://smartik.ru/severodvinsk/post/133959639)