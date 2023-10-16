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В Архангельске пройдет Суперкубок по баскетболу для глухих

11 и 12 декабря в Архангельске пройдет первый в стране Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих, который откроет новый игровой сезон проекта «тихий!баскетбол» и внесет изменения в существующую практику соревнований для спортсменов с нарушением слуха. 

Российская Федерация Баскетбола (РФБ) соберет на турнире 20 команд глухих и слабослышащих спортсменов со всей страны. За два игровых дня на корте встретятся 12 мужских и 8 женских коллективов. География участников охватывает города от Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска до Челябинска и Кемерово.

— Баскетбол должен стать доступным спортом для всех, поэтому перед РФБ стоит важная задача – сделать спортивную среду максимально комфортной для адаптивных игроков. Так, среди участников Суперкубка около 20% — полностью глухие спортсмены, для игровой коммуникации которых требуется нестандартный и эффективный подход. Вместе с командами и Архангельским отделением общества глухих мы разрабатываем новые технические практики, которые, как нам кажется, могут изменить спортивную дисциплину баскетбола глухих, — отметил Андрей Кириленко, президент РФБ.

В трансляцию матчей будет интегрирован перевод на жестовый язык. Во время игры опробуется новая для России технология коммуникации с глухими спортсменами – баскетболисты будут получать световые сигналы о моментах, где требуется остановка игры.

— Глухие «слышат» глазами, а в остальном они ничем не отличаются от слышащих. Баскетбол 3х3 для глухих — это новшество, хотим попробовать себя в этой игре. Нам очень нравилось наблюдать за классическими спортсменами в этом формате – сколько там азарта, непредсказуемости, эмоций! — рассказал тренер женской команды «Зеленоград» Юрий Юркевич.  

Цель Суперкубка по баскетболу 3х3 среди глухих, как и других инклюзивных турниров РФБ, — менять ситуацию вокруг адаптивного спорта, делать его зрелищным наравне с классическими направлениями, а самим атлетам дать новый игровой опыт. Поэтому турнир пройдет по классическим канонам баскетбола — предтурнирная съемка команд, группа, плей-офф, финальные матчи, интегрированные в Winline Чемпионат России 3х3. Победители и MVP заберут ценные призы.

— Баскетбол, как дисциплина спорта глухих, обладает большой популярностью среди людей с нарушением слуха еще с середины прошлого века, — отметил президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров. — Наша федерация только поддерживает развитие новых дисциплин, которые максимально приближены к классическому спорту и доступны каждому желающему. Так, баскетбол 3х3 становится понятной, по-настоящему инклюзивной дисциплиной.  

Для команд нет взносов, все расходы, в том числе на дорогу и проживание, закрывает Российская Федерация Баскетбола. Участники турнира будут зарегистрированы в рейтинге Международной федерации баскетбола Play FIBA 3x3. Впервые для баскетбола глухих видеотрансляцию и статистику можно отслеживать онлайн сайте https://silentbasket.ru/lsl3x3 и в мобильном приложении РФБ. 

Стартовый день пройдет 11 декабря с 12:00 до 18:00 в спортивном комплексе «Норд Арена», игры плей-офф 12 декабря состоятся с 10:00 до 14:00 там же. Финальные матчи за первые места среди мужских и женских команд пройдут 12 декабря в «Норд-Экспо» с 18:25 до 19:30 в рамках Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3

Вход для зрителей на все игры турнира будет свободным.

(фото с https://www.deafnet.ru/print/8625/)  

06 декабрь 07:28 | : Будни

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