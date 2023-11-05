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В России наступило хорошее время для сомелье и дегустаторов

С начала года в России было открыто более 900 вакансий дегустаторов и сомелье – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на этих специалистов вырос на 28%. Об этом говорят данные hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга.

Чаще всего вакансии дегустаторов и сомелье открывают компании из отраслей «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (39%), «Продукты питания» (10%) и «Розничная торговля» (8%). В 60% случаев от соискателей требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, в 11% - свыше 3 лет. Лишь 29% таких вакансий подходят для новичков в профессии. 

Подавляющее большинство вакансий дегустаторов и сомелье связаны с вином и эногастрономией, однако есть и исключения. Эксперты hh.ru составили рейтинг самых необычных и редких вакансий в этой категории: 

  1. Сомелье кормов для собак, от 270 000 ₽ на руки, Новосибирск. Работнику предстоит дегустировать и сравнивать корма для животных (от 10 до 30 марок в день), а также записывать видеообзоры дегустаций и составлять отчеты по параметрам корма: вкус, цвет, запах, форма, упаковка. 
  2. Дегустатор коктейлей, Тюмень. Барное пространство ищет человека, который каждую пятницу будет тестировать коктейли в 12 барах, оценивать качество и подачу и давать обратную связь. Чтобы претендовать на вакансию, соискатель должен иметь развитые органы вкуса и обоняния. 
  3. Дегустатор кофе, от 45 000 ₽ на руки, Ростов-на-Дону. Ключевая обязанность - пробовать разные виды кофе и давать оценку.
  4. Дегустатор бисквитно-кремовых изделий, от 88 000 ₽ на руки, Челябинск. Работнику предстоит проведение органолептических тестирований тортов и пирожных, а также снятие проб при изменении технологии и внедрении новых рецептур. За смену придется дегустировать 17-25 образцов фирменной кондитерской продукции.
  5. Упаковщик-дегустатор бортового питания для самолетов, от 218 000 до 287 000 ₽ на руки, Москва. Вахтовая вакансия, где ключевой обязанностью является упаковка продукции с возможностью пробовать все блюда на производстве. При этом работодатель дополнительно обещает бесплатный комплексный обед. 
  6. Упаковщик-дегустатор колбасы, от 180 000 до 250 000 ₽ на руки, Санкт-Петербург. Компания ищет любителя колбасы, который будет готовить продукцию к отправке в магазины. Предусмотрены ежедневные дегустации. 
  7. Сомелье, до 110 000 ₽ на руки, Санкт-Петербург, работнику предстоит консультация гостей при подборе вин, коктейлей и других алкогольных и б/а напитков. 
  8. Чайный сомелье, до 45 000 ₽ до вычета налогов, Сосновый бор (Ленобласть), от работника требуется знание чайной карты, а еще умение вкусно готовить чай и рассказывать о нем гостям. 
  9. Сырный сомелье, до 60 000 ₽ на руки, Санкт-Петербург, от будущего работника ждут: умение грамотно и профессионально консультировать клиентов по ассортименту сыров, а также навыки сомелье для подбора сыров к винам, учитывая их вкус, происхождение и сочетание.
  10. Сомелье, до 130 000 ₽ до вычета налогов, Калининград, от работника будут ждать заботу о посетителях за столом, рекомендации вин к блюдам. 

(фото с https://tenchat.ru

 

11 ноябрь 09:48 | : Будни

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