Литургия митрополита Корнилия в Праздник похвалы Божьей матери

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 апреля, в праздник Похвалы Божией Матери, совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Уемском Приморского района.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел малый состав архиерейского хора.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с пятой субботой святого Великого поста. Сегодня за Божественной литургией мы с вами слышали повествование апостола и евангелиста Марка о том, как Господь наш Иисус Христос обратился к святым своим ученикам и апостолам и спросил их: «За кого почитают Меня люди?» Они ответили: «За Иоанна Крестителя; другие же — за Илию; а иные — за одного из пророков». Спаситель спросил их: «А вы за кого почитаете Меня?» Святой первоверховный апостол Петр, который выражал мнение всех апостолов обратился ко Спасителю и сказал: «Ты Христос». Как далее повествует апостол, Господь запретил им, чтобы никому не говорили о Нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Почему же, возлюбленные во Христе братья и сестры, Господь спросил Своих учеников, за кого Его почитают. Обычно апостол и евангелист Марк повествует о множестве чудес, сотворенных Господом, а сегодня мы слышим этот диалог Христа со апостолами, который важен и необходим для всех нас. «Ты Христос», — исповедовали Его апостолы, и мы должны помнить, что означает слово «Христос». В переводе с греческого языка это «помазанник», «получивший помазание», а по-еврейски — «Мессия». Кто же такой помазанник? Из Ветхого Завета мы знаем, что помазывали царей и пророков, первосвященников. Сии три служения воплотил Христос Спаситель. Он стал Царем, ибо победил диавола и вечную смерть, Он явился Пророком, ибо дал нам Евангелие, благую весть о Царствии Божием, Он стал Первосвященником, Который раз и навсегда принес жертву во искупление для всего мира. Если сегодня нам с вами зададут вопрос, как мы исповедуем Господа, что скажем в ответ? Исповедуем Его как Великого Чудотворца, и всегда приходим в храм, чтобы попросить Бога сотворить то или иное чудо, исцелить болящих, дать нам хорошую учебу, достойную работу и солидную зарплату? Не так подобает исповедовать Христа Спасителя! Мы должны исповедовать Его как Сына Бога Живаго, пришедшего спасти род человеческий, без Которого мы не можем войти в Царство Небесное, только Он может нам простить согрешения наши вольные и невольные, и мы должны взывать ко Господу, Который «хотением не хощет смерти грешника» о том, чтобы Он спас нашу душу. Для этого нам и нужен Христос Спаситель, и этой верой жило всё человечество пять с половиной тысяч лет в ожидании Месии, и на Предвечном Совете Пресвятой Троицы было решено, что «семя Жены сотрет главу змия». Все ждали, когда же придет на землю Новый Адам, Мессия, Христос, Сын Бога Живаго. Однако какого Мессию ждали иудеи и до сих пор ждут? Они ждали царя, который избавит их от рабства, от римского владычества и поставит их род над всеми людьми. Но не таков пришел Царь и Мессия Христос — Он пришел для того, чтобы спасти весь род человеческий и призвать всех нас в Царство Божие.

Сегодня, в пятую субботу святого Великого поста, Церковь Христова совершает Похвалу Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Две недели назад мы поклонялись Кресту Христову и вместе с Церковью воспевали такие слова: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Между Крестопоклонной седмицей и праздником Похвалы Божией Матери существует связь, и она неслучайна, потому что всю Свою жизнь Матерь Божия безропотно несла Свой нелегкий крест и за всё благодарила Бога. Живя на земле, Богоматерь не имела никакой славы и похвалы. Когда Господь родился на земле, слуги Ирода искали убить Богомладенца Христа, и Преблагословенная Дева со старцем Иосифом бежали в Египет, спасая Младенца Господа. Когда Господь наш Иисус Христос, совершая великое земное служение, вышел на проповедь, снова сбылись слова Симеона Богоприимца, который пророчески сказал Божией Матери, что Ее сердце оружие пройдет. Книжники и фарисеи, покой которых нарушил Господь Своей проповедью о правде Божией, искали, как Его подловить. В третью Пасху, когда Господь не пришел в Иерусалим, они собрались и пошли в мирную страну Галилею для того, чтобы уловить Христа. Они были недовольны Его проповедью, потому что Он говорил не то, что им бы хотелось, не то, что они привыкли слышать о себе. Они желали осудить Его и поэтому ходили за Ним и слушали, чему Он учит, чтобы потом обвинить в преступлениях против Закона и в преступлениях против народа.

Всё это видела и слышала Пречистая Богоматерь, Она знала, что Он пришел в этот мир, чтобы пострадать за весь род человеческий. Когда Господь был уже распят, Пречистая Божия Матерь стояла у Креста и видела, как умирает Ее единственный Сын. Всё это претерпела Преблагословенная Дева Мария! Славой стала и Ее смерть, то есть Успение, когда по неизреченному произволению Божию Она стала по благодати Владычицей всего мира, о Которой знают все племена и все народы, Она стала Матерью для всех, кто верит и служит Ее Божественному Сыну и исповедует Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Воспоминаемое нами сегодня событие, которое совершилось много столетий назад, свидетельствует о Покровительнице нашей Пречистой Богоматери. Владычица мира спасла Царьград, Константинополь, когда, видя, что неоткуда ждать помощи, люди обратились с горячей молитвой к Царице Небесной. Патриарх с духовенством и народом взяли чудотворный образ, ходили по городским стенам, и помощь Богоматери незримо пришла на тех, кто с верой и любовью просил Пречистую Деву. Матерь Божия много раз спасала Константинополь от врагов видимых и невидимых, и в наше непростое время мы с горячей молитвой приклоним колена нашего сердца, как сказано в каноне, который мы читали в канун сегодняшнего праздника, пред Величеством Пречистой Богоматери, возблагодарим Ее за милости, которые Она явила роду человеческому, попросим Ее хранить Церковь нашу Православную, Отечество наше Российское и всех, кто смиренно с верой в Бога несет свой жизненный крест. Пусть Владычица мира утверждает и укрепляет всех нас во Христе Иисусе, Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Похвалы Пресвятой Богородицы поздравляю всех вас, дорогие мои!