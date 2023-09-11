Как "Звездочка" гуляла

Более 120 работников и ветеранов АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация») отмечены за многолетний и добросовестный труд в рамках празднования Дня трудовой славы предприятия.

Торжественные мероприятия, посвящённые 69-й годовщине начала производственной деятельности завода №893 - сегодняшнего Центра судоремонта «Звёздочка» прошли в Научно-техническом центре верфи.

Эдуарду Баалю, первому заместителю генерального директора вручен нагрудный знак и удостоверение «Почётного гражданина Северодвинска». Звание присвоение единогласным решением депутатов Совета депутатов города корабелов за активную общественную работу, сохранение и развитие учреждений спорта и культуры.

Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены Сергей Мирошниченко, старший мастер цеха 16 и Вадим Шишлюнов, электромонтажник РЭЦ. Благодарность «Объединённой судостроительной корпорации» вручена кладовщику Елене Клековкиной. Почётной грамотой губернатора Архангельской области награжден слесарь-ремонтник Юрий Берденников.

Многолетний добросовестный труд сборщика КМС Александра Штанова и слесаря-монтажника судового Николая Мальтисова отмечен почётным знаком «За заслуги перед предприятием».

За высокие достижения в труде приказом генерального директора АО «ЦС «Звёздочка» 54 работникам судоверфи присвоено звание «Ветеран головной организации», фотографии и имена 26 человек занесены на заводскую Доску почёта, 41 работник награждён Почётной грамотой и 60 человек – Благодарностями Центра судоремонта. Почётное звание «Лучший молодой рабочий» присвоено восьми корабелам, звание «Лучший молодой специалист» – шести инженерно-техническим работникам предприятия.

Почётными грамотами отмечены спортивные достижения 12 корабелов - победителей VIII Спартакиады работников обществ Группы ОСК. Заслуженные награды вручены и 4 работникам «Звёздочки», занявшим призовые места на площадках VIII открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства работников обществ Группы ОСК.

Напомним, День трудовой славы предприятия ведёт отсчёт со знаменательной для верфи даты. 14 октября 1954 года к причалу завода №893 – будущей «Звёздочки» – встал ледокольный пароход «Прончищев». Некогда канадский ледокольный пароход «Montcalm», переданный СССР по ленд-лизу и прибывший на Север в составе союзного конвоя PQ-15 в 1942 году, стал первым заказом ягринских корабелов, открыв собой производственную деятельность предприятия.



