Ушел из жизни Николай Калистратов

Легендарный руководитель северодвинского ВПК, бывший депутат Архангельского областного Собрания скончался сегодня от инфаркта на 74-м году жизни.
Вехи биографии:
Николай Калистратов родился 3 января 1950 года в Псковской области. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (1973) и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР (1990).
С 1973 по 1986 год прошёл путь от помощника мастера до главного инженера «Звёздочка». В 1992 году Николай Калистратов был избран трудовым коллективом и на основании этого назначен генеральным директором ФГУП "Машиностроительное предприятие «Звёздочка».
С 7 августа 2007 года - гендиректор «Севмаша». После ухода с должности директора ОАО «ПО Севмаш» в 2011 году проректор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова — руководитель филиала САФУ в Северодвинске.
8 мая 2015 года внеочередное собрание акционеров ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» избрало новым генеральным директором Центра судостроения «Звёздочка».
14 декабря 2017 года Николай Калистратов вышел на пенсию и занимал должность советника в Центре судоремонта «Звёздочка».