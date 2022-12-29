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Ушел из жизни Николай Калистратов

Легендарный руководитель северодвинского ВПК, бывший депутат Архангельского областного Собрания скончался сегодня от инфаркта на 74-м году жизни.

Вехи биографии:

Николай Калистратов родился 3 января 1950 года в Псковской области. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (1973) и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР (1990).

С 1973 по 1986 год прошёл путь от помощника мастера до главного инженера «Звёздочка». В 1992 году Николай Калистратов был избран трудовым коллективом и на основании этого назначен генеральным директором ФГУП "Машиностроительное предприятие «Звёздочка».

С 7 августа 2007 года - гендиректор  «Севмаша». После ухода с должности директора ОАО «ПО Севмаш» в 2011 году проректор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова — руководитель филиала САФУ в  Северодвинске.

8 мая 2015 года внеочередное собрание акционеров ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» избрало новым генеральным директором Центра судостроения «Звёздочка».

14 декабря 2017 года Николай Калистратов вышел на пенсию и занимал должность советника в Центре судоремонта «Звёздочка».

26 январь 16:49 | : Будни

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