Юрий Трутнев: "Главное на "Звездочке" - это люди, умеющие работать"

Высокий гость из Москвы предложил проект расширения трудовой мобильности – обмен трудовыми кадрами с предприятиями подобного профиля на Дальнем Востоке.

Во время рабочей поездки в Архангельскую область заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с работой центра судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

Вместе с ним предприятие посетили Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, первый заместитель генерального директора АО «ОСК» Андрей Бузинов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация») является ведущей судоремонтной верфью России. Основными компетенциями компании являются ремонт, модернизация, переоборудование и утилизация кораблей, судов и морской техники любого класса и назначения, в том числе с ядерными силовыми установками.

Мощности верфи позволяют выполнять все виды судовых ремонтов, модернизацию и переоборудование кораблей, судов и морской техники всех классов и назначений. Предприятием освоено строительство технологически насыщенных многоцелевых судов ледового класса, рыбопромысловых траулеров, офшорной техники, судов-площадок и буксиров водоизмещением до 7 тысяч тонн.

«Звездочка» – единственная российская верфь, освоившая полный цикл строительства самоподъемных плавучих буровых установок. Верфь в состоянии изготавливать вспомогательные несамоходные плавсредства, такие как понтонные мосты, плавучие причалы, баржи и другие.

Члены делегации во главе с вице-премьером осмотрели основные производственные мощности судоверфи, ознакомились с ходом строительства суперблока опорного основания ледостойкой стационарной платформы (ЛСП «А») для освоения газового месторождения Каменномысское-море в Карском море. Сейчас на суперблоке ведётся монтаж систем и оборудования. Платформа строится методом распределённой верфи в кооперации с корабелами Севмаша, Южного центра судостроения и судоремонта, а также предприятий Калининградской области.

Отдельное внимание было уделено центру пропульсивных систем (ЦПС) «Звёздочки». Было продемонстрировано производство винторулевых колонок, в том числе собственного проекта – винторулевой колонки ледового класса Icebreaker7 мощностью 9 МВт – перспективного движителя для строящихся ледоколов и судов арктического бассейна.

Генеральный директор центра судоремонта «Звёздочка» Сергей Маричев отметил, что северодвинская судоверфь стала первым в России и третьим в мире поставщиком высокомощных движительно-рулевых колонок механического типа. Кроме этого, ЦПС вместе с филиалами НПО «Винт» и опытным заводом «Вега» готов серийно выпускать колонки и подруливающие устройства мощностью от 1,2 до 9 МВт. Не менее важным конкурентным преимуществом ЦПС является производство гребных винтов различного класса и назначения.

– Всегда видно профессиональных людей. Могу точно сказать, что те люди, с которыми я общался на «Звёздочке», – это профессионалы, это люди, которые умеют работать. Мы говорили с руководством предприятия в основном о вопросах, связанных с локализацией. В своё время был принят ряд решений о размещении части заказов оборудования за границей нашей Родины. Как показала сегодняшняя действительность, это не очень надёжное размещение. Мы должны размещать производства техники внутри нашей страны. И особенно это касается техники, от которой зависят оборона страны, её безопасность и развитие, – отметил Юрий Трутнев.

По итогам посещения Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Минтрудом России, руководством Архангельской области и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики проработать возможность расширения программы трудовой мобильности (переезд работников) для регионов Арктической зоны РФ до уровня регионов ДФО.