Назидание от митрополита Корнилия на месте архангельского чуда

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, возглавил молебное пение у поклонного креста на перекрестке улицы Свободы и Новгородского проспекта. Над этим местом в 1919 году явилась Божия Матерь.

За богослужением молился епископ Ноябрьский Феодосий (Нестеров). Главе митрополии сослужили городские клирики. Песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к участникам молебного пения со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога», — такие замечательные слова воспевает сегодня Святая Православная Церковь, обращаясь к Пречистой Богоматери и прославляя Ее молитвенный покров, простирающийся над всеми нами.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в России является важнейшим днем, по богослужебному уставу почти равным двунадесятым праздникам. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, русский народ не случайно так по-особому почитает Владычицу мира. «Предстательство Царицы Небесной, Ее особая миссия по защите Русской земли, многими отрицаемая и вызывающая недоумение, есть реальность. Не фантазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, подтвержденный многими историческими событиями, в которых мы видим руку Божию, — отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. — Русские люди многократно подвергались нападениям разных врагов, от чего порой зависело само существование нашего народа, и сегодня мы обращаемся к Царице Небесной с молитвой о том, чтобы Она Свой Покров, то есть Свою милость, Свою защиту не отнимала от нашей земли, от нашего народа».

Град Архангельск вместе со всей Россией пережил множество испытаний, и в 1919 году, в сложнейший период двадцатого столетия, на сем месте, где мы находимся, было явлено чудо Божие — детям явилась Пресвятая Богородица. Царица Небесная простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город, на коленях Ее сидел Богомладенец Иисус Христос. Чудесное явление длилось некоторое время, и затем было документально зафиксировано. Архангелогородцы сохранили память об этом удивительном событии и с особым дерзновением молят Владычицу мира, дабы Она всегда простирала Свой покров над нашим градом и над всей многострадальной русской землей. Верим, что настанет время, когда на месте явления Божией Матери над Архангельском будет воздвигнут храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы, и в нем всегда будет возноситься горячая молитва о Церкви Православной, об Отечестве нашем Богохранимом и о всех православных христианах.

Будем просить Владычицу мира, чтобы Она никогда не отвращала Своего лица от нас, к Ней прибегающих, но всегда пребывала с нами. Пусть материнская молитва Пречистой Девы оберегает нас от бед и напастей и укрепляет всех нас в несении жизненного креста!

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Напомним, что чудесное событие произошло 3 августа 1919 года накануне эвакуации из столицы Поморья добровольческих войск Антанты. Семеро детей от 10 до 14 лет — Галина и Ольга Зеленины; Эмилия, Валентина и Виктор Перешневы; Сергей Попов и Юлия Киселева, — находясь возле дома № 135 по Новгородскому проспекту, увидели на небе Божию Матерь.

Царица Небесная простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город, на коленях Ее сидел Богомладенец Иисус Христос.

Явление продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением город и народ, после чего видение постепенно исчезло. Потрясенные дети рассказали об этом родителям, а затем и настоятелю Воскресенского храма протоиерею Михаилу Попову. Священник передал их рассказ епископу Павлу (Павловскому). Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и над градом нашим».

Само событие тщательно расследовали, 4 сентября провели объединенное собрание Епархиального и Миссионерского советов и составили «Акт о явлении в небе Божией Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем в Архангельске 3 августа 1919 года» с подробным описанием видения со слов очевидцев. Известие об этом чуде напечатали в «Архангельских епархиальных ведомостях».

21 февраля 1920 года Архангельск заняли части Красной армии, а в июле того же года возбудили уголовное дело в отношении протоиерея Михаила Попова и детей, бывших свидетелями явления Богоматери. Член «преступной группировки» священник Михаил Попов обвинялся в том, что «состряпал чудо»: подговорил детей утверждать, будто они видели Богородицу, благословляющую белогвардейские войска. Решением выездной комиссии ВЧК от 31 января 1921 года отец Михаил был осужден на три года лишения свободы.