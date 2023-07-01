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Только каждый пятый архангелогородец верит в гомеопатию

Гомеопатическим препаратам больше всего доверяет старшее поколение.

Число архангелогородцев, которые верят в пользу гомеопатических препаратов, после пандемии коронавируса не изменилось: 21% сегодня, 20% в 2019 году. 47% северян не доверяют альтернативной медицине. Каждый третий затруднился с ответом.

 Женщины верят в пользу гомеопатических препаратов чаще мужчин (24 и 17% соответственно). Старшее поколение — чаще более молодых (34% среди тех, кому больше 45 лет, против 12% среди граждан до 34 лет). Респонденты с высшим образованием в гомеопатию верят реже, чем те, кто закончил колледжи и техникумы (21 и 29% соответственно).

 Количество доверяющих гомеопатии врачей за 4 года почти не изменилось: 19% сегодня и 20% в 2019 году. «Гомеопатия иногда тоже помогает. Это как вера в бога», — комментируют доктора.

(фото с https://psiheya-market.ru

23 сентябрь 08:18 | : Будни

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