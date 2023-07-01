Архангелогородцы с ностальгией вспоминают 1 сентября, но есть и те, кто с ненавистью

О том, что с нетерпением ждали 1 сентября в детстве, чаще всего вспоминает старшее поколение. Тех, кто признается в ненависти к этому дню, больше всего среди лиц моложе 34 лет.

Будучи школьником, каждый пятый архангелогородец (21%) с нетерпением ждал 1 сентября, а каждый второй (49%) — скорее ждал.

В ненависти к Дню знаний признались 3 из 10 опрошенных: однозначно уверены в этих чувствах 10%, а скорее ненавидели 20%. По сравнению с 2021 годом, респонденты стали чуть реже говорить о том, что будучи учениками очень ждали этот праздник.

Тех, кто ждал начала нового школьного года, больше среди женщин (в целом 74% против 67% среди мужчин). Жителей Поморья, вспоминающих школьные линейки с теплом, больше всего среди старшего поколения (в целом 79%). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами (71% среди получающих от 80 тыс. руб. в месяц).