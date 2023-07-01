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Тростник атакует побережье Белого моря

В рамках научной темы «Комплексное исследование природных сообществ побережья Белого моря и прилегающей акватории» в национальном парке «Онежское Поморье» прошла экспедиция в районе юго-восточного побережья Унской губы и мыса Красногорский Рог на побережье Двинского залива.

 В исследованиях приняли участие научный сотрудник Института океанологии им П. П. Ширшова РАН Дмитрий Мосеев и начальник отдела изучения природных комплексов и объектов национального парка «Кенозерский» Альберт Брагин. Экспедиционная работа включала: изучение растительности низких приливных берегов — маршей и пляжей, отбор проб на зообентос и фитобентос (это животные и растительные организмы, обитающие на грунте и в грунте дна водоёмов), включая пробы зостеры (многолетней морской травы), отбор проб на зоопланктон, закладывание постоянных мониторинговых площадей для многолетних наблюдений за состоянием экосистемы прибрежья в национальном парке.

 Предварительные исследования морской растительности показали, что происходят изменения в её структуре и составе. Например, береговую зону активно захватывает тростник обыкновенный. Уже сейчас он входит в разнообразные сообщества, где его произрастание не характерно: он осваивает пространства с морским подорожником на маршах, растёт с хонкенией и колосняком песчаным на пляжах. Высота тростника на побережье местами достигает 3,5 м, что указывает на благоприятные условия произрастания.

 «Появление такого вида в сообществах приморской растительности, скорее всего, связано с повышением температуры воды в Унской губе, активным приносом взвеси и накоплением биогенов на берегах. Таким образом, наблюдаются серьёзные изменения в береговой зоне, которые требуют дальнейшего изучения. Комплексные исследования и мониторинг состояния сообществ Унской губы — важная задача Парка, так как изменения могут коснуться рыбных ресурсов, сообществ птиц, обитающих на его территории», — сообщил начальник отдела изучения природных комплексов и объектов национального парка «Кенозерский» Альберт Брагин.

 Дальнейшие исследования позволят более детально выявить причины изменений в береговой зоне губы. Как отмечает Альберт Брагин, желательно провести определение содержания биогенов, взвесей и углеродный анализ грунтов и растительности. Это позволит выявить связаны ли изменения в приморской растительности с изменением климата. Такие работы требуют современной инструментальной и методической базы и возможны только при более углублённом сотрудничестве с ведущими научными организациями России.

 В ходе экспедиции также обнаружены новые виды для флоры Парка: карликовая форма водоросли фукуса, растущая в неблагоприятных условиях обитания на маршевых берегах, найдены новые виды водорослей вошерий. В ближайшее время будет проведено определение видов растений, собранных на побережье из гербарных образцов.

 Исследования сообществ морской травы — зостеры — показывают, что происходит дальнейшее освоение ей водных местообитаний и литоральной зоны — места, где происходят приливы и отливы.

 

21 сентябрь 16:50 | : Будни

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