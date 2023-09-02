Александр Фролов и Сергей Чанчиков пожелали первоклассникам: "В добрый путь!"

Торжественные линейки прошли сегодня в школах Архангельска. 4300 юных горожан впервые сядут за парты, а для более полутора тысяч 11-классников это будет последний год обучения!



С Днём знаний школьников и педагогов поздравили депутаты Архангельского областного Собрания Александр Фролов и городской Думы Сергей Чанчиков.



В обновленной после капремонта школе №36 за парты сядут 1160 учеников, в 4 первых класса идут 105 ребятишек.



- Мы очень рады и признательны что наша школа к 1 сентября преобразилась. И нас всех сегодня встречает такая замечательная, красивая вывеска! Спасибо Александру Михайловичу Фролову и Сергею Андреевичу Чанчикову за помощь и поддержку, - сказала директор школы Оксана Свидерская.



Как отметил Александр Фролов, работа по модернизации материальной базы будет продолжена. Впереди - продолжение замены оконных блоков.



Школа №9 была капитально отремонтирована, а фактически – возвращена к жизни, три года назад благодаря принципиальной позиции Александра Фролова. В этом году 1 сентября сюда пришли 650 учеников, в том числе 110 – в четыре первых класса. Впервые в школе откроется кадетский класс МВД.



- Мы искренне благодарны Александру Фролову и Сергею Чанчикову за помощь и постоянную поддержку в выделении бюджетных средств. И сегодня наша школа получила замечательный и необходимый нам для работы подарок - ноутбук. Спасибо! - сказала директор школы Наталья Попова.



По словам Сергея Чанчикова работа по благоустройству территории 9-й школы будет обязательно продолжена.



В 21-й гимназии в этом году завершена самая масштабная в ее истории реконструкция: капитально отремонтировано здание, полностью обновлено учебное оборудование, благоустроена территория. 740 гимназистов сегодня переступили порог школы, в трёх первых класса - 80 мальчишек и девчонок.



- У нас сегодня очень знаменательный и радостный день. Гимназия празднует новоселье и второй день своего рождения. Слова искренней благодарности нашим депутатам Александру Фролову и Сергею Чанчикову с которыми мы вместе прошли весь путь капемонта. Спасибо за дополнительную новую оргтехнику, - отметил директор гимназии Александр Сорокин.



Впереди у 21-й гимназии - реализация поддержанного Александром Фроловым проекта создания школьного музея Северных конвоев.



Школа №35 – остается одной из самых больших в округе Майская Горка. В этом году шесть первых классов – от «А» до «Е», на 180 учеников, а всего за парты сядут более 1400 школьников.



- Мы встречаем новый учебный год с уверенностью в будущем. Много планов, много задумок, и мы их обязательно воплотим в жизнь. Ведь нас поддерживают наши добрые друзья и помощники. Прежде всего это депутат Архангельского областного Собрания депутатов Александр Фролов. Большое ему спасибо за содействие во всех наших делах. И сегодня мы также получили обновление нашей материально-технической базы - современный ноутбук, - сказала директор школы Елена Сидорук.



Как отметил Александр Фролов в этом году в Архангельске сделан серьезный шаг в масштабной модернизации системы образования.



- Впереди - реализация новых проектов строительства современных школ, капремонта и реконструкции детских садов, учреждений дополнительного образования. Вместе с губернатором Александром Цыбульским, правительством области будем выполнять задачи поставленные президентом России Владимиром Путиным! - отметил Александр Фролов.



И по традиции - первый звонок в настоящий колокольчик! Впереди - новые знания, открытия, успехи и отличные оценки!



