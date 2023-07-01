"Новый кафедральный собор станет духовным центром Архангельска". Интервью с митрополитом Корнилием

Глава Архангельской митрополии — о том, реально ли увековечить места подвигов жертв «Большого террора», обрести мощи святых праведных Антония и Феликса на территории оборонного предприятия и спасти Холмогорский храмовый комплекс

Побывав в городе на Северной Двине, обозреватель «Журнала Московской Патриархии» Дмитрий Анохин узнал у митрополита Корнилия, как наполнить новый Михаило-Архангельский собор прихожанами, каким образом правящий архиерей планирует исполнять патриаршее благословение о возрождении Николо-Корельского монастыря, и правдив ли, на его взгляд, расхожий стереотип о холодных скованных северянах

Епархия «с нуля»

— Ваше Высокопреосвященство, вы родились на Средней Волге, а впервые возглавили кафедру на юге нашей страны — в городе Волгодонске. Сейчас, продолжая служение на Русском Севере, с каким чувством вспоминаете те годы?

— Вырос я в Самаре (в советское время — Куйбышеве). С самого раннего возраста меня сначала приносили, а потом приводили в церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Родной для меня храм был одним из двух действующих в городе в те не простые для верующих годы. Там Господь судил мне нести первые церковные послушания. Затем довелось быть иподиаконом правящего архиерея, старшим алтарником и помощником ризничего в Покровском кафедральном соборе. Там же меня рукоположили во иеромонахи в 1995 году. Затем нес различные послушания и в Самарской области, и в самом областном центре. Был и настоятелем разных храмов, и благочинным церковных округов.

Одиннадцать лет назад решением Святейшего Патриарха и Священного Синода мне было определено возглавить новообразованную Волгодонскую епархию в Ростовской области. Конечно, южный край не был мне сильно знаком. Но служить Христу Спасителю можно и нужно везде. Всюду, если искренне полагаешь труды во славу Божию, находятся добрые помощники и готовые поддержать люди. Так было всегда — и в годы служения на родной самарской земле, и на Дону, и сейчас, в Архангельской епархии. Всегда помогает Господь, и созидается круг единомышленников и доброхотов. Поэтому я благодарен Богу за тот путь, который Он определил мне пройти, и благодарен всем людям, которые вместе со мной несли тогда и несут сейчас служение Святой Матери Церкви.

— Волгодонскую епархию в Донской митрополии вам пришлось созидать с нуля. Каково это — быть правящим архиереем на периферии территории, прежде относившейся к одной из крупнейших епархий Русской Церкви?

— Когда я приехал в Волгодонск, на территории новообразованной епархии не было ни кафедрального собора, ни здания епархии, ни архиерейского дома. Когда уезжал восемь лет спустя, в главном городе стоял прекрасный, расписанный и готовый к освящению 56-метровый кафедральный собор; был построен Кирилло-Мефодиевский кафедральный собор во втором епархиальном граде — в Сальске; удалось возвести двухэтажное здание епархиального управления с Духовно-просветительским центром совокупной площадью 1200 кв.м; появилось архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Более чем вдвое — с 70 до 149 — увеличили число действующих храмов.

—Как же вам это удалось?

— Здесь как раз мы работали не с нуля. Дело в том, что во многих исторически относившихся к казачьему краю районах Ростовской области, где в советское время церкви открывать не разрешали, действовали молитвенные дома. Поэтому приходы там существовали, и запросы на созидание полноценных храмов были налицо. Когда я получал от верующих прошение о строительстве храма, к нему прикладывались по две-три тысячи подписей прихожан. В райцентрах, кстати, мы строили в основном типовые храмы.

Стройка по первосвятительскому благословению

— В какой мере тот опыт помогает в Архангельске? Востребовано ли здесь сооружение новых храмов?

— Да, и прежде всего потому, что областной центр развивается. Гостям нашего города, быть может, это не сразу заметно, но и в центре, и в других районах растут жилые многоэтажки. Конечно, люди не должны быть лишены возможности посетить храм, не прибегая к помощи общественного транспорта.

В городе уже выделен ряд земельных участков, на которых в обозримом будущем появятся храмы. Назначены ответственные за строительство священники, в некоторых местах созданы общины, есть и доброхоты, готовые помогать строительству. Впрочем, сейчас, когда мы беседуем, основные наши строительные силы брошены на завершение Михаило-Архангельского кафедрального собора. Конечно, неоценимой оказалась поддержка губернатора Александра Цыбульского, председателя областного правительства Алексея Алсуфьева и поистине самоотверженный труд главного архитектора проекта — в прошлом главного зодчего Архангельска Дмитрия Яскорского. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за прекрасный задел моего предшественника на Архангельской кафедре — митрополита Даниила, ныне возглавляющего Курганскую митрополию.

— Новый собор копирует разрушенный в Архангельске богоборцами кафедральный храм?

— Отнюдь нет. Предыдущий кафедральный собор был освящен в честь Святой Троицы. Это был поистине один из красивейших соборных храмов нашего Отечества, о чем свидетельствуют сохранившиеся фотографии разрушенного в 1930-е годы собора. Местный фотограф Борис Оттлие зафиксировал на пленке облик здания до того, как его сравняли с землей. За это он получил пятилетний срок в исправительно-трудовых лагерях. Место, на котором стоит новый собор, исторически не связано с храмовыми сооружениями. На территории утраченного кафедрального храма в советское время был построен театр драмы.

И вот, спустя столетие после разрушения Свято-Троицкого собора, Божией помощью в самом сердце столицы Поморья — на площади Профсоюзов — возвышается прекрасный беломраморный собор в честь покровителя города Архистратига Божия Михаила. Тем самым восстановлена историческая справедливость, и я уверен: новый собор станет духовным центром Архангельска. Новопостроенному храму сопутствует немаловажная архитектурная деталь, которую можно воспринимать как память об утраченном Троицком соборе. Тот был достаточно аскетичен в планировке, но зато его фасад украшали огромные настенные фрески. Архитектор Дмитрий Яскорский использовал этот прием, и на фасадах Михаило-Архангельского кафедрального храма установлены мозаичные панно с изображением Архистратига Михаила, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери. Кстати, это еще одна символичная отсылка к прошлому Архангельской епархии: до революции чудотворный Грузинский образ Богородицы хранился в Красногорском монастыре на Пинеге и славился по всей России. Молиться перед святым образом Царицы Небесной приезжали великие князья и княгини, двинские градоначальники и архангельские губернаторы, не затихала и людская река богомольцев из простого народа. Таким образом мы возвращаем северянам утраченную святыню разрушенного Красногорского монастыря.

— Получится ли на ваш взгляд, переименовать прилегающую площадь в Соборную? Предыдущий глава региона Игорь Орлов долгое время пытался реализовать эту идею, но у него ничего не вышло. Каков нынешний настрой городской власти и самих горожан на этот счет?

— Да, такая инициатива не раз возникала среди горожан, люди даже собирали подписи. Конечно же, Соборная площадь — более логичный топоним для территории возле кафедрального храма, тем более совсем рядом к новому собору расположен еще один исторический религиозный объект — Сурское подворье. Этот духовный дуэт вполне бы оправдал новое название. К тому же, если мы вспомним этимологию прилагательного «соборный», увидим, что слово подразумевает свободное единение людей не только в церковной, но и в мирской жизни, означает общение в братстве и любви. «Соборная площадь» — это почти синоним «площади мира», символ единения народа. Но переименовывать площадь следует только при едином согласии большинства горожан, и это одна из наших задач на перспективу.

Помнить об исповедниках веры

— Николо-Корельский монастырь, территория которого занята входящим в Объединенную судостроительную корпорацию предприятием «Севмаш», по-прежнему изолирован от городской территории Северодвинска, а его храм недоступен для посещения и молитвы. Каким вам видится разрешение этой ситуации?

— У нас есть патриаршее благословение на возрождение монашеской жизни в обители. Место это для Архангельской области, да и для всей России, знаковое — ведь здесь исторически располагались, говоря образно, ворота в Русскую Арктику. Уже создан фонд возрождения обители, и с помощью Божией мы сможем сдвинуть всю эту ситуацию в лучшую сторону.

— Территория монастыря останется закрытой для посещений паломниками?

— Руководство «Севмаша» согласилось рассмотреть варианты доступа верующих на монастырскую территорию. Сейчас разрабатываются несколько схем, в том числе предполагающих передачу от оборонного предприятия городу небольших земельных участков, по которым верующие могли бы проходить в обитель.

— На месте автостоянки «Севмаша» под спудом могут находиться могилы святых отроков Антония и Феликса — небесных заступников Северодвинска. Усматриваете ли вы возможность обретения их честных мощей?

— Специалисты, которые занимаются этим вопросом, исходят из данных георадарных исследований, которые подтвердили на возможном месте захоронения наличие похожих на могилы неоднородных пустот. Сейчас многое будет зависеть от практической деятельности попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению и реставрации этого значимого памятника архитектуры — Николо-Корельского монастыря. В фонд вошли академик Александр Сергеев, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев и другие ответственные люди. В июне в Северодвинске работала экспедиция Института археологии РАН, ученые которого внимательно и подробно ознакомились с состоянием монастырского комплекса и сделали необходимые измерения, благодаря которым будет разработана программа археологических исследований на территории обители. Мы надеемся, что с помощью Божией и при широкой поддержке северян древний монастырь будет восстановлен.

— Архангелогородчина — место массовых казней и захоронений жертв Большого террора. В здешних лагерях окончили земной путь тысячи репрессированных за веру исповедников. Какие места из этого скорбного списка, на ваш взгляд, реально музеефицировать и мемориализовать? В каком направлении вообще вы считаете правильным продолжать эту деятельность?

Наша земля — это антиминс России, здесь почти каждый уголок полит кровью новомучеников. Например, в Новодвинске действует открывшийся в 2014 году музей Новомучеников и исповедников земли Архангельской. Приснопамятный краевед Николай Суханов, детищем которого был этот музей, организовывал экспедиции в район Волкозера на место гибели последнего соловецкого настоятеля — преподобномученика Вениамина (Кононова) и одним из первых написал о «Потаенных Соловках» — скитской жизни сосланных в архангельскую тайгу монахов. Сейчас духовенство Северного благочиния нашей епархии регулярно совершает там богослужения, хотя добраться до этого места и сегодня крайне трудно.

Не могу не упомянуть о крестном ходе, который совершается в Архангельской епархии ежегодно в июле. Богомольцы идут по местам захоронений жертв политических репрессий и возносят молитвенное пение о невинных страдальцах, о тех, для кого Север стал мученической лестницей в Небо. Символично, что движение начинается от храма Новомучеников Российских на Привокзальной площади Архангельска. Именно в этом районе на окраине города раньше было болото, которое называли Мхи. В 1920 году название приобрело трагическое звучание. Занявшие город красноармейцы устроили здесь «полигон смерти» — место массовых расстрелов. Убийства продолжались вплоть до 1940-х годов. В наше время на территории бывших «Мхов» вырос город, но места трагической памяти обозначены поклонными крестами, которые не позволят забыть скорбные страницы нашей истории и страдания людей того времени.

Силами волонтеров, ученых, музейных сотрудников и просто людей, неравнодушных к сохранению памяти о невинных страдальцах советской власти, в регионе существуют всевозможные добровольческие организации и проекты, цель которых — выявить на карте региона те болевые точки, где действовали подразделения репрессивной государственной машины. Сохранением памяти о жертвах большевистского и богоборческого террора занимаются сегодня и участники проекта «Последний приют неугодных». Они устанавливают информационные таблички и терновые венцы в тех местах Приморского района, где в XX веке располагались подразделения ГУЛАГА и лагеря спецпереселенцев — раскулаченных и сосланных на Север крестьян. Например, в Сосновке, Кислухе, Кеге, Конюхове и многих других местах на Летнем берегу Белого моря. Кроме того, паломническая служба «Архангел» регулярно разрабатывает паломнические маршруты по таким местам памяти. Как неугасимая лампада тянутся ручейки богомольцев к этим скорбным местам и возносят молитвы за страдальцев. Принять участите в таких поездках довольно просто — надо лишь связаться с паломнической службой «Архангел» и узнать расписание и подробности маршрута.

Как спасти церкви-памятники

— Одна из болевых точек Архангельской области — гибнущие деревянные церкви в статусе охраны культурного наследия (ОКН) и без него. Каковы темпы утраты памятников, что вы как правящий архиерей в силах сделать, чтобы противостоять этой негативной тенденции?

— Сейчас на территории нашей области почти две с половиной сотни деревянных храмов — объектов культурного наследия религиозного назначения. Это примерно половина всех деревянных церквей России! Многие из них пребывают в аварийном состоянии. Конечно, сохранение и передача грядущим поколениям бесценного духовного наследия русского Православия, запечатленного в памятниках архитектуры, всегда было очевидной и насущной задачей государства. При этом понятно, что для Церкви главное в этом направлении — проведение богослужений в деревянных церквях.

— Во скольких храмах все же совершаются богослужения, сколько взяты епархиальными структурами на баланс? Что делать с церковными зданиями, у которых отсутствует балансодержатель?

— В 29 деревянных храмах в статусе ОКН созданы официально зарегистрированные православные общины. Все эти здания уже оформлены или будут в ближайшее время оформлены в безвозмездное пользование либо в собственность Русской Православной Церкви. В них проводятся ремонтно-восстановительные работы. А в тех храмах, где не зарегистрированы православные общины, богослужениями и созданием условий для их проведения занимаются волонтеры. Кроме того, добровольцы проводят там противоаварийные и ремонтные работы. Наиболее массовая волонтерская организация из тех, что нам помогают в этом направлении — «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» из Москвы. Есть свое региональное волонтерское движение и в Архангельской епархии — «Добровольцы Зимнего берега Белого моря». Стараниями его активистов созданы эскизные проекты противоаварийных работ в деревянных храмах. Также спасением деревянных храмов и часовен на Севере занимается добровольческий фонд «Вереница».

— В ожерелье архитектурных памятников вашей епархии находится еще один интереснейший комплекс каменных построек, фокусирующий на себе из-за аварийного состояние пристальное внимание без преувеличения всей России. Он находится на малой родине Михаила Ломоносова — в селе Холмогоры, которое, к слову, входит в ваш титул как правящего архиерея Архангельской епархии. Каковы перспективы его спасения и восстановления?

— Холмогорский храмовый комплекс включает в себя построенные в XVII столетии колокольню, Архиерейские палаты и Спасо-Преображенский собор, а также надвратный храм Сошествия Святого Духа с колокольней, которые возвели к середине XIX столетия на месте разобранной надвратной церкви апостола Иакова. Храм Двенадцати апостолов был построен в XVIII веке отдельно от первоначального ансамбля. Центр всего комплекса — конечно же, Спасо-Преображенский собор, внешне напоминающий Успенский храм Московского Кремля.

Последний раз величественный собор капитально ремонтировали в конце XIX века. Затем памятник сильно обветшал (противоаварийные работы выполнялись в 1970-е годы). В 2004 году силами местного прихода удалось отремонтировать здание Архиерейских палат, а затем колокольню. В 2008 году после ремонта был освящен храм Двенадцати апостолов и отремонтирована надвратная церковь. Тогда же начались проектные работы по реставрации Преображенского собора. К тому времени храм лишился двух глав из пяти, сквозная трещина пронзила один из фасадов сверху донизу. Пришли в движение фундаменты, от многолетнего протекания кровли начали гнить своды. В таком виде памятник был передан Церкви.

В 2009 году в президентский Указ о праздновании 300-летия Михаила Васильевича Ломоносова вошел пункт о выделении средств на реставрацию собора. В тех ценах это «весило» около десятой части от всей необходимой сметы. Дело в том, что архитекторы XVII столетия, которых пригласил архиепископ Афанасий (Любимов) для строительства первого каменного храма на Севере, ошиблись с местом: поставили собор точно на стык песка и глиняной линзы, и поэтому спустя три века здание переломилось пополам. В том же 2009 году архангельские реставраторы поставили связку на полуметровую трещину, идущую по южному фасаду храма. Также проводились противоаварийные работы, которые, к сожалению, не были завершены. Зато строители заложили новым кирпичом обширные трещины на южном и западном фасадах собора, выполнили текущий ремонт временной кровли. Внутри и снаружи собора выросли строительные леса, частично привели в порядок колокольню. Увы, на этом деньги закончились. В 2013 году Минкульт РФ выделил средства на уточнение первоначального проекта реставрации.

В апреле 2022 года был подписан договор с государственным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Сейчас специалисты выполняют противоаварийные работы в Спасо-Преображенском соборе, которые помогут сохранить этот величавый памятник. Конечно, и этого недостаточно: остается необходимость в обширном списке работ, которые позволят восстановить утраченные барабаны, купола и кровлю храма. Кроме того, необходимо разработать проект приспособления объекта к современному использованию. Надеюсь, Божией помощью, это удастся осуществить.

Крайне важно, что этот духовный маяк не остается без молитвы. В двух храмах старинного комплекса проводятся богослужения, есть община — в церквях Сошествия Святого Духа и Двенадцати апостолов.

— Применительно к архангелогородцам бытует стереотип, что они, во многом потомки ссыльных разных эпох либо выросших в суровой природе поморов, привыкли выживать самостоятельно и с недоверием относятся в любой власти, в том числе к церковному священноначалию. Приходилось ли вам это ощутить на себе?

— Думаю, это штамп постсоветских лет, мало относящийся к реальности. Во всяком случае, мне за три года ни с чем подобным лично сталкиваться не приходилось. Менталитет у здешних жителей, правда, особенный. Но выражается он, пожалуй, в сдержанности и скупости на эмоции. Народ Божий повсюду искренний и честный, и с паствой я общаюсь с любовью и со взаимопониманием. К тому же я стараюсь не забывать о наших небесных заступниках — святых, которых подарила Церкви архангельская земля. Чего стоит один всероссийский батюшка — уроженец Суры святой праведный Иоанн Кронштадтский! Перечитывая жития таких угодников Божиих, мы стараемся брать с них пример. В этом, я считаю, и должна выражаться любовь православных верующих к своей малой родине.

(по материалам Архангельской епархии)