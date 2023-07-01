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На Соловках прошло заседание Патриаршего Попечительского совета

    Рабочая встреча Патриаршего Попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага состоялась 20 августа под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участие в событии принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    Совещание прошло в Больничном (Казначейском) корпусе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря в рамках визита Патриарха, приуроченного к торжествам по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

    В работе совета приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и члены регионального правительства, представители Русской Православной Церкви, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, органов государственной и муниципальной власти, общественных и религиозных объединений, различных ведомств и структур.

    Работа заседания Попечительского совета началась с обращения Святейшего Владыки к участникам встречи. В своем слове Патриарх отметил, что сегодня особенно чувствуется сила Соловков. В этом году отмечается 100-летие создания здесь лагеря особого назначения.

    «Именно с этим периодом жизни Соловецкого монастыря связано появление сонма новомученников и исповедников Церкви Русской, которые до сих пор являются примером стойкости, верности Богу, Церкви и историческому своему Отечеству», — сказал Патриарх Кирилл.

    Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что в 2018 году на основании Указа Президента РФ был создан Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, в этом году сопредседателем фонда назначен заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

    В 2021 году Министерством культуры России утверждена комплексная концепция развития Соловецкого архипелага, согласно которой режим достопримечательного религиозного исторического места распространяется на всю территорию Соловецкого архипелага, включая прибрежную морскую акваторию. В настоящее время, по словам Патриарха Кирилла, требуются подготовка и утверждение обновленных требований к градостроительной деятельности на этой территории.

    «Соловки становятся все более и более привлекательными. Но новое освоение Соловецкого архипелага не должно нарушить самое главное – уникальной природы, духовной составляющей этого места», — сказал Святейший Владыка.

    Патриарх также отметил, что сейчас надо акцентировать внимание на завершении строительства первоочередных инфраструктурных объектов, укреплении Соловков как православной, культурной и исторической святыни России.

    Также Патриарх Кирилл сообщил, что в 2029 году будет отмечаться 600-летие со дня возникновения первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным поддержана инициатива правительства Архангельской области о проведении на федеральном уровне в 2029 году праздничных мероприятий, посвященных этой дате.

    Также на рабочей встрече Патриаршего Попечительского совета участники предметно обсудили вопросы развития Соловецкого архипелага, с докладом о проведенной работе выступили председатель совета фонда Леонид Ставицкий и первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

    О мероприятиях по развитию Соловков, которые реализует правительство Архангельской области, доложил первый заместитель губернатора региона — председатель правительства Алексей Алсуфьев. Сегодня за счет областного и федерального финансирования реализуется ряд проектов по возведению социально важных объектов и организации комфортных условий проживания для местного населения.

    Как отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, итоги обсуждения будут иметь большое значение для завершения строительства социально важных объектов и дальнейшего развития Соловецкого архипелага – жемчужины России.

    Глава региона отметил, что участников встречи объединяют намерения и усилия сделать все возможное для того, чтобы Соловки, несмотря на отдаленность и труднодоступность территории, оставались местом, где бережно хранится память об узниках сложнейших для страны периодов и где в то же время православным людям открыто такое светлое для каждого христианина место, как монастырь.

    Также губернатор поблагодарил Патриарха за особое внимание к Соловецкому монастырю, этой святой обители, пережившей немало испытаний, а также за усилия, направленные на сохранение православия на Русском Севере.

    «Это пример настоящей преданности духовным идеалам, веры в истинность самых благих замыслов по сохранению бесценного соловецкого наследия, — сказал Александр Цыбульский. — Со своей стороны мы всегда открыты к реализации задач по сохранению историко-культурного наследия архипелага, которые ставит перед нами Президент России, и всегда готовы вносить в это большое дело свой посильный вклад». 


21 август 09:16 | : Будни / Верую

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