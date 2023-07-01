САФУ и епархия: сотрудничество на пользу молодым

«Переводить христианские тексты, чтобы поддерживать духовный уровень, обретая божественные истины веры», — так сформулировал свое кредо студент четвертого курса Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова Иван Соколов. Молодой человек, осваивающий религиоведческую специальность, прошел в Архангельской епархии преддипломную практику. Он занимается переводами текстов христианской тематики.

С «Вестником Архангельской митрополии» Иван поделился соображениями по поводу своей деятельности и рассказал читателям о взглядах на духовную жизнь.

— Зачатки интереса к переводу христианских тестов у меня появились еще в школе. Всё началось с простого любопытства и открытия для себя неожиданного факта, связанного с Символом Веры. Моя семья исповедует православное христианство, и я с самого раннего возраста знал текст Символа Веры, однако каково же было моё удивление, когда мне сообщили, что помимо Православной Церкви существует Церковь Католическая, язык Священного Писания у которой латинский, у которой, так же как у Православной Церкви, есть Символ Веры, где, более того, присутствует отличие от православного текста, являющееся одной из причин разделения двух христианских конфессий. Вопрос был связан с исхождением Бога Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, в то время как я был знаком только с догматическим положением Православия об исхождении Святого Духа от Отца.

С того времени у меня появился интерес к латинскому языку и к сопоставлению молитвенных текстов.

Со временем мои предпочтения были отданы английскому языку. Интерес же к познанию христианских истин остался прежним. Школа сменилась университетом, и его программа — я учусь на направлении религиоведения, профиль «Религиозное и культурное наследие» — расширила мои горизонты относительно христианского вероучения. Параллельно с получением основного образования, я записался на дополнительную образовательную программу САФУ «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», где смог совместить знания, полученные на основном направлении, со знанием английского языка.

Сейчас, завершая обучение по основному направлению подготовки, я могу назвать несколько моментов, поддерживающих мой интерес к переводам текстов на христианскую тематику. Одним из них является моя искренняя убежденность в необходимости межконфессионального христианского диалога, который мне кажется важным хотя бы потому, что он способствует приобщению человека к точно определенному Идеалу, необходимому сегодня в обществе, нацеленному на глобальный плюрализм. На мой взгляд, одним из способов обеспечения такого диалога может выступать знание языковых особенностей разных конфессий. Это касается понимания, прежде всего, смыслов, которые могут быть вложены в то или иное слово представителями Западного и Восточного христианства.

Конечно, интерес к переводу англоязычных библейских и святоотеческих текстов не всегда был обусловлен исключительно моим направлением профессиональной подготовки. Языки, с которыми я в большей или меньшей мере взаимодействовал, — латинский, греческий, английский, — были и остаются для меня отдельными необъятными мирами, заключающими в себе знания о религии, философии и культуре наших предшественников и современников.

Погружение в эти миры позволяет мне лучше понимать аспекты христианского учения и утверждаться в вере. Например, недавно для меня стало открытием отношение, с которым Западная и Восточная Церкви относятся к философско-богословским категориям «разум» и «сердце». Поразительным оказался тот факт, что в святоотеческом учении Восточной Церкви сердце называется «первым рациональным органом мысленной силы», тогда как на Западе рациональная функция всегда приписывалась разуму.

Знание языков не просто открывает двери к недоступной информации, помимо этого, оно дает нам весомый повод для размышления: чем обусловлены различия языковых систем? Почему одно и то же понятие интерпретируется в различных языковых культурах по-разному? И так далее. Само по себе знание в чистом виде, без должного осмысления и применения на практике бесполезно. В связи с этим вспоминаются слова Фауста, сказанные в разговоре с его другом Вагнером, из драмы Вольфганга Гете: «… без души и помыслов высоких живых путей от сердца к сердцу нет». Точно так же обстоит дело с бездумным и бездушным приобретением какого-либо знания, особенно в гуманитарной области — без углубления в смысл и высоких устремлений человеку не разобраться в том, чем он по-настоящему занимается.

Перевод христианских текстов, на мой взгляд, может выступать в роли великолепного инструмента, не только знакомящего человека с многовековым пластом знаний по богословию, философии, патрологии и другим дисциплинам, но также позволяющего ему поддерживать свой духовный уровень, с особым усердием размышляя о важности того знания, в котором он ищет и обретает Божественные истины своей веры.

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Напомним, что Архангельская епархия и Северный Арктический федеральный университет взаимодействуют в соответствии с соглашением о сотрудничестве. Документ, действующий с 2012 года, в марте 2020 года обновили митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и ректор САФУ Елена Кудряшова.

«Русский Север искони был землей духовного подвига и духовно-нравственного просвещения, — сказал тогда митрополит Корнилий. — Первыми миссионерами Поморья были монашествующие, которые принесли на эту северную землю семена веры и знания. Сегодня их имена известны всем: это преподобный Кирилл, преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие, преподобный Антоний Сийский. Известным православным просветителем был архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий, а также уроженец Пинежского уезда святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как свидетельствует история, о трудах православной миссии помышлял и наш знаменитый ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Поэтому сегодня особенно радостно осознавать, что мы продолжаем путь, начатый нашими благочестивыми предками — через духовно-нравственное просвещение и образование стремимся преобразить наш Русский Север, определить вектор развития нашего общества».

В соглашении говорится, что «совместная работа университета и епархии направлена на формирование и развитие личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в интересах человека, семьи, общества и государства, реализацию культурно-просветительских проектов, развитие и укрепление культурно-образовательного пространства территории».

Стороны намерены укреплять сотрудничество в образовательной деятельности. Например, предусмотрены работа координационного совета по магистерской программе «Теология» совместно с епархиальным образовательным отделом и совместная реализация образовательной программы «Религиоведение» по профилю подготовки «Религиозное и культурное наследие». Продолжается реализация проектов Центра православной культуры, расположенного в одном из корпусов вуза на проспекте Ломоносова, 4.

Продолжаются встречи с учителями основ религиозных культур и светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов России. Продолжается работа семинаров и курсов повышения квалификации педагогов по духовно-нравственному профилю.

Епархия и университет продолжают организацию научно-практических семинаров, конференций, круглых столов по изучению истории Православия на Русском Севере.

Одним из пунктов соглашения предусмотрено участие епархии в «противодействии распространению в среде обучающихся табакокурения, алкоголизма, наркомании, игромании, половой распущенности, насилия и других социальных пороков».

С 2003 года в одном из корпусов вуза расположен домовый храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, ставший первым храмом в высшем учебном заведении на Северо-Западе России.

В апреле 2018 года было совершено первое богослужение в возрожденном домовом храме апостола Иоанна Богослова, в том же корпусе на проспекте Ломоносова, 4, открыт Центр православной культуры при кафедре культурологи и религиоведения, который должен стать просветительской, образовательной и культурной нишей, объединяющей усилия церковных и государственных научно-образовательных учреждений на ниве духовного просвещения и изучения богатого духовного наследия Севера России.

Задачи Центра православной культуры — изучение и сохранение наследия Православия на Европейском Севере России, формирование образовательной среды, необходимой для приобщения к христианским ценностям широких кругов населения, научно-методическое сопровождение просветительской и образовательной деятельности в области православной культуры.