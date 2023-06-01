В Архангельск прибывает ковчег с мощами Георгия Победоносца

Торжественное принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в Архангельскую епархию состоится в августе 2023 года.

4 августа ( в пятницу) в 19:00 мощи прибудут в храм Воскресения Христова в Северодвинске (остров Ягры), где будут совершаться молебны до 06:00 5 августа.

5 августа (в субботу) в 06:55 — прибытие мощей в храм Владимирской иконы Божией Матери г. Северодвинска, где будут совершаться молебны до 15:00 того же дня.

Вечером 5 августа в 16:30 — прибытие мощей в Михаило-Архангельский кафедральный собор Архангельска. Там святыня будет пребывать до 15:00 6 августа. Торжественный молебен состоится 6 августа (в воскресенье) в 09:30 (по окончании Божественной литургии).

Отметим, что мощи великомученика Георгия с мая по сентябрь 2023 года приносят из Свято-Троицкой Сергиевой лавры во все епархии Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во всех городах к принесению мощей приурочено совершение молебнов о победе.

«Мощи небесного покровителя Русского воинства будут доставлены во все 89 регионов (субъектов) Российской Федерации. Мероприятие будет носить всероссийский характер», — сообщает сайт Московской Патриархии.

Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца осуществляется Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России, организационной поддержке поддержке Всемирного русского народного собора и генеральном информационном партнерстве телеканала «Царьград».

«Ныне, когда Святая Русь переживает испытания, когда брани хотящия ополчишася, чающе разделити и погубити единый народ ея (молитва о Святой Руси), мы с надеждой устремляем взоры ко Владыке всяческих и испрашиваем заступничества Его славных угодников. Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны Российской и ее воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны и твердо верим, что в том числе и его ходатайством наша страна была избавлена от страшной, смертельной опасности, — отметил Святейший Патриарх Кирилл в приветствии участникам принесения ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской Православной Церкви. — Пусть же принесение ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца сплотит всех нас в горячей и искренней молитве об Отечестве. Предстательством великомученика Георгия да сохранит Господь землю Русскую в мире и безмятежии, да оградит народ наш и всю историческую Русь от врагов и дарует нам тихое и безмолвное житие, дабы мы, пребывая во всяком благочестии и чистоте, солидарными трудами созидали достойное будущее страны во славу святого имени Христова».