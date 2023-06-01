Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельск прибывает ковчег с мощами Георгия Победоносца

    Торжественное принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в Архангельскую епархию состоится в августе 2023 года.

 4 августа ( в пятницу) в 19:00 мощи прибудут в храм Воскресения Христова в Северодвинске (остров Ягры), где будут совершаться молебны до 06:00 5 августа.

 5 августа (в субботу) в 06:55 — прибытие мощей в храм Владимирской иконы Божией Матери г. Северодвинска, где будут совершаться молебны до 15:00 того же дня.

    Вечером 5 августа в 16:30 — прибытие мощей в Михаило-Архангельский кафедральный собор Архангельска. Там святыня будет пребывать до 15:00 6 августа. Торжественный молебен состоится 6 августа (в воскресенье) в 09:30 (по окончании Божественной литургии).

    Отметим, что мощи великомученика Георгия с мая по сентябрь 2023 года приносят из Свято-Троицкой Сергиевой лавры во все епархии Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во всех городах к принесению мощей приурочено совершение молебнов о победе.

    «Мощи небесного покровителя Русского воинства будут доставлены во все 89 регионов (субъектов) Российской Федерации. Мероприятие будет носить всероссийский характер», — сообщает сайт Московской Патриархии.

    Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца осуществляется Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России, организационной поддержке поддержке Всемирного русского народного собора и генеральном информационном партнерстве телеканала «Царьград».

    «Ныне, когда Святая Русь переживает испытания, когда брани хотящия ополчишася, чающе разделити и погубити единый народ ея (молитва о Святой Руси), мы с надеждой устремляем взоры ко Владыке всяческих и испрашиваем заступничества Его славных угодников. Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны Российской и ее воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны и твердо верим, что в том числе и его ходатайством наша страна была избавлена от страшной, смертельной опасности, — отметил Святейший Патриарх Кирилл в приветствии участникам принесения ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской Православной Церкви. — Пусть же принесение ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца сплотит всех нас в горячей и искренней молитве об Отечестве. Предстательством великомученика Георгия да сохранит Господь землю Русскую в мире и безмятежии, да оградит народ наш и всю историческую Русь от врагов и дарует нам тихое и безмолвное житие, дабы мы, пребывая во всяком благочестии и чистоте, солидарными трудами созидали достойное будущее страны во славу святого имени Христова». 

01 август 09:11 | : Будни / Верую

Главные новости


Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)
Кургия и Курья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (12)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20