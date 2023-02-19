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Дмитрий Морев поздравил архангелогородцев с Днем защиты детей

Глава Архангельска вместе с поздравлением презентовал открытие летних лагерей для детского отдыха:

- В День защиты детей в Архангельске открылось 67 лагерей с дневным пребыванием. Сегодня я принял участие в торжественной линейке лагеря «Сполохи» при школе № 11. Ребята будут не только отдыхать, но и заниматься краеведением: посетят музеи, экскурсии, выступят в роли знатоков в викторинах.

 Всего в июне на площадках при общеобразовательных и спортивных школах отдохнут 5357 детей. С каждым годом мы увеличиваем финансирование летней кампании: ребята бесплатно питаются, а насыщенная мероприятиями программа позволяет сделать отдых познавательным. Родители могут быть спокойны: дети заняты делом, обеспечено качественное питание с овощами и фруктами, программу разработали опытные педагоги наших учреждений дополнительного образования!

 Всех архангелогородцев поздравляю с Днём защиты детей! Пусть это лето будет несеверным, а ваше настроение неизменно солнечным!


01 июнь 13:34 | : Будни

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