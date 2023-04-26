Архангелогородцам не хватает компьютерной грамотности

Исследование hh.ru показало, что архангелогородцы, признают, что им не хватает продвинутых знаний в сфере цифровых и продвинутых технологий. Об уверенном владении такими темами как искусственный интеллект заявили лишь 2% опрошенных. Робототехнику понимают только 6%, а классическими офисными программами на экспертном уровне владеют лишь 8% горожан.

Большое исследование цифровых навыков и знаний жителей Архангельской области показало, что, подавляющее число опрошенных (72%) владеют классическими офисными программами (например, Excel, Word, PowerPoint) только на продвинутом уровне. А вот каждый пятый (19%) имеют лишь базовые знания данных офисных программ. С различными инструментами совместной работы с коллегами в онлайн (например, Google Диск, Webex) нормально работают 53% респондентов. При этом 42% местных респондентов отметили, что имеют лишь базовые знания данных онлайн-программ. А вот различными инструментами, чтобы управлять рабочими проектами на высоком уровне уверенно пользуются лишь 1% горожан.

Про искусственный интеллект и нейросети слышали 94% населения, а вот понимают, как они работают и какую выгоду могут принести осознают лишь 2%.

И лишь 2% заявили, что уже сейчас владеют различными компетенциями будущего. 93% отмечают, что обладают лишь базовым пониманием, что будет нужно от работников в будущем, но пока не овладели нужными компетенциями.