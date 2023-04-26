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Впервые за долгое время в Северодвинском доме-интертнате совершили Литургию

    Священник Петр Кузнецов совершил Божественную литургию в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Северодвинске. По словам клирика, богослужение в этом учреждении прошло впервые за несколько лет.

    «В силу разных обстоятельств Литургии здесь давно не было, но сейчас будем совершать ее раз в месяц, — прокомментировал событие отец Петр. — Сердечно благодарю директора дома-интерната Наталью Викторовну Никифорову за отзывчивость и искреннюю заботу о благе пациентов».

    Отметим, что священник Петр регулярно посещает заведение, общается с пребывающими там людьми, поздравляет их с церковными праздниками, организует для них культурные события. 

27 май 09:37 | : Будни / Верую

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