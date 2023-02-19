"ЭкоИнтегратор" выступил спонсором Майской эстафеты в Архангельске

В 77-й майской эстафете, посвященной Победе в Великой Отечественной войне приняли участие 1784 бегуна. Победителям и самым опытным участникам забега вручили подарки от спонсоров, среди которых регоператор по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор»



«Мы рады быть частью важных спортивных мероприятий нашего региона и вручить победителям фирменные памятные подарки от «ЭкоИнтегратора». Профессиональные легкоатлеты и поклонники спортивного образа жизни не только продемонстрировали отличные результаты на скорость, но и постоянство - для кого-то майский забег стал уже 50-м, юбилейным», - говорит генеральный директор регоператора Валерий Шушков.



В эстафете, организованной министерством спорта Архангельской области и Администрацией Архангельска, участвовали 70 команд детских садов, 174 команды школ, средних учебных заведений и трудовых коллективов.