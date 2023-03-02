В Архангельске команды "Единой России" победили в Майской эстафете

Вчера в Архангельске состоялась Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 4 команды от «Единой России».

Дистанция – 4566 метров от площади Профсоюзов, 1784 бегуна. Среди участников – дошколята, школьники, студенты колледжей и вузов, работники организаций и предприятий. Всего 11 этапов – каждый из которых нужно преодолеть как можно быстрее.

Усиленная подготовка принесла свои плоды – мужская и женская команды «Единой России» возглавили пьедестал Майской эстафеты. Спортсмены показали впечатляющие результаты на каждом этапе эстафеты, обеспечив себе уверенную победу.

При этом, для мужской команды эстафета была достаточно напряженным испытанием – их главные конкуренты из САФУ буквально «дышали в спину». Каждый этап разрыв между соперниками составлял всего лишь несколько метров. И лишь на 10 этапе спортсмену «Единой России» удалось вырваться вперёд, принеся этим победу.

А вот спортсменки женской команды «Единой России» оказались настоящими героинями Майской эстафеты. Буквально с самого первого этапа команда вырвалась вперёд со значительным отрывом. На четвёртом этапе их обогнала команда САФУ, но на шестом этапе удалось вернуть первенство. Победа женской команды «Единой России» стала заслуженной наградой за их упорную работу и желание побеждать.

«Раньше «Единая Россия» всегда была одним из партнёров Майской эстафеты. А в этом году Партия впервые выдвинула свои команды для участия. Планка была поставлена высокая. В тяжелой борьбе и жесткой конкуренции мы одержали победу! Ее хотим посвятить нашим дедам и прадедам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны с фашизмом, нашим храбрым солдатам, героям, отдавшим свою жизнь ради нашего мира и свободы», - рассказал руководитель исполкома реготделения «Единой России» Иван Воронцов.

Также, «Единую Россию» на эстафете представляли и две любительские команды. Участники подошли к подготовке серьезно, и чтобы достойно представить Партию, занятия начались за месяц и проходили 2-3 раза в неделю под руководством тренера Романа Прокшина. Цель была – показать лучший результат.

Одна из участниц забега – кандидат предварительного голосования «Единой России», член Женсовета округа Майская горка Ольга Шананина. Несмотря на то, что Ольга никогда не занималась бегом, она решила поддержать команду.

«В первый раз участвую в Майской эстафете. Для меня это был вызов, преодоление себя. Пробежала 345 метров на пределе своих возможностей. Думаю, что я сделала все возможное, чтобы поддержать свою команду. «Единая Россия» поддерживает здоровый образ жизни, а участие в эстафете один из способов поддерживать себя в хорошей физической форме», - поделилась Ольга.

Константин Малиновский, еще один участник предварительного голосования, сегодня тоже бежал в составе команды. Он рассказал, что бегает с детства, в школе занимался легкой атлетикой. После длительного перерыва, решил принять участие в забеге под флагом родной партии. С ним бежит и его старший сын.

«За меня болела моя любимая семья. Это придавало сил. Могу сказать, что сделал все что мог, выложился полностью. Сын пробежал быстрее, у нас с ним преемственность поколений. Самый лучший способ привить любовь к спорту у детей – демонстрировать эту любовь на личном примере», - признается Константин.

Награды победителям соревнований вручил лично глава Архангельска Дмитрий Морев.



