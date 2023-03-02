Красные гвоздики появились у подножья военных мемориалов в Архангельске

Праздничная церемония дает начало торжественным мероприятиям, посвященным 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В составе процессии члены правительства и администрации города, депутаты областного Собрания и гордумы, члены ветеранских организаций и члены «Единой России», курсанты морского училища, кадеты, юнармейцы.

Шествие возглавляет сводный оркестр Главного управления МЧС России по Архангельской области и городской духовой оркестр им. Владимира Васильева. Под звуки марша церемония началась с возложения цветов у стелы «Архангельск — город воинской славы», Аллеи городов воинской славы, у памятника Северным конвоям, Юнгам Северного флота и завершилась у памятника Детям войны.

Вклад северян в общую победу над фашизмом нельзя переоценить. Вместе со всей страной они отважно сражались на передовой, работали в тылу, не жалея сил, приближали победу советского народа.

«День Победы – это один из главных, священных праздников для России. Наша страна дала отпор врагу, сокрушила нацизм, принесла свободу всему миру, ценой огромных жертв, миллионов человеческих жизней. Эта война стала самым страшным испытанием для нашего народа и всего человечества.

С тех пор, мы пишем слово Победа с большой буквы, возлагаем цветы к воинским захоронениям и памятникам, поздравляем дорогих ветеранов и детей войны. Изучаем историю и проверяем свои знания во время Диктанта Победы, устраиваем парады военной техники, украшаем окна, читаем стихи о Победе, открываем Парты Героев, сажаем аллеи Славы, накалываем на грудь Георгиевские ленточки и многое другое.

Все это наши символы памяти, которые заложены в наш генетический код. А смысл всего этого один. Память должна жить вечно и должна передаваться далее молодым поколениям. Чтобы сберечь в веках память о великом подвиге советского народа, чтобы никто не смел попрать наш вклад в общую Победу над фашизмом, чтобы те страшные события никогда не повторились вновь», - отметил руководитель регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов.



