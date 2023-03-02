Митрополит Корнилий рассказал пастве об ужасном конце Царя Ирода

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 мая, в неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с продолжающимся праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой!

Христос Воскресе!

В сей воскресный день мы с вами слышали за Божественной литургией евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос в праздник пришел в Иерусалим. В Иерусалиме у Овечьих ворот есть купель, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять притворов. В этих притворах, как повествует святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Среди пребывавших там больных был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Божественный Спаситель, Который никогда не проходил мимо человеческого горя, увидев сего человека и узнав, что он лежит уже долгое время, спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» Болящий ответил Спасителю: «Так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». С глубоким смирением отвечал этот человек Спасителю, без всякого слова возмущения, не сказав: «Зачем ты меня спрашиваешь?» Господь обратился к нему и сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». И снова мы видим послушание этого человека — без всяких вопросов по первому слову Господа он встал, взял свою постель и начал ходить. Это было в день субботний, поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота; не должно тебе брать постели». Он ответил им: «Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Господь наш Иисус Христос скрылся в народе, бывшем на том месте. Затем, как повествует евангелист, Спаситель встретил этого человека в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Наверное, это самые сакраментальные слова сегодняшнего евангельского чтения! Эти слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа обращены не только к сему человеку, который тридцать восемь лет страдал от тяжелой болезни, они обращены ко всем нам, ибо существует короткая связь между грехом и нашими болезнями. Грех — это яд, который разъедает человека изнутри, и он получает страшные болезни, недуги душевные и телесные. Почему же Господь так сказал этому человеку? Евангелие умалчивает, от каких грехов он страдал тридцать восемь лет, но Милосердный Господь предупреждает его. Что же было потом? Этот человек не внял словам Господа, он пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Преисполнились яростью сердца старейшин, которые захотели убить Спасителя мира. Он, по их мнению, нарушил заповедь о субботе, совершив в этот день исцеление болящего человека — доброе и благословенное дело, как сказали бы сегодня. Но они рассудили по-другому. Синаксарь в Неделю о расслабленном повествует нам о том, что человек сей впоследствии, когда Господь предстоял первосвященнику Каиафе, ударил исцелившего его Христа по щеке. Слова Спасителя были пророческими: этот человек страдал телесным недугом тридцать восемь лет, а за то, что ударил Спасителя, он получит пытку вечным огнем, горшую расслабления, и не только тридцать восемь лет, но всегда будет страдать. Такова была благодарность этого человека, которого исцелил Господь.

Возлюбленные во Христе братья и сестры, почерпнем из сегодняшнего евангельского чтения, прежде всего, понимание духовной природы наших болезней, которые врачи не всегда могут исцелить. Священное Писание говорит нам о том, как возгордился некогда денница и сказал: «Взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой», и что же было потом? Господь Бог низринул его в преисподняя земли в огнь вечный. Что диавол нашептывал нашим прародителям в раю? Он научал их: нарушьте заповедь Божию, и станете как боги. За преступление заповеди, данной Господом Богом, они получили болезнь и смерть, которые с тех пор всегда сопутствуют жизни рода человеческого. Богач, о котором Евангелие говорит, что он безумен, сказал своей душе такие слова: «Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Богач ел и не наедался, пил, но не мог напиться, и ни о каком счастье не было и речи. Некогда Каин помышлял: убью своего брата Авеля и буду жить спокойно, не буду видеть его лицо. Каин совершил первое убийство не земле, убил праведного брата своего, пролил невинную кровь, и не получил покой, но вообще навсегда потерял его. Слуга пророка Божия Елисея по имени Гиезий захотел незаслуженно обогатиться и, воспользовавшись случаем, обманом присвоил себе сребро и дорогие одежды исцеленного от проказы человека. Стяжав это незаслуженно и используя ложь, Гиезий сам заболел проказою. Сребролюбие погубило этого человека. Аман приготовил виселицу несчастному Мардохею и сам оказался на ней. Вельможи вавилонские, которые приготовили львиный ров пророку Даниилу, сами оказались в нем и погибли. Царь Ирод, который желал вечно иметь власть и сидеть на своем престоле и убивший из-за этого четырнадцать тысяч младенцев, был заживо съедаем червями и источал ужасный смрад, что люди не могли подходить к нему близко.

Да не случится такого с нами, возлюбленные во Христе братья и сестры! Слова Христа Спасителя, которые были обращены к исцеленному человеку: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» мы понесем в своих сердцах и будем всегда помнить, что через грех приходят болезни, скорби и печали. Милостивый Господь да очистит наши души от всех грехов и да научит нас истинному чистосердечному покаянию, чтобы мы никогда не возвращались к своим страстям, грехам и беззакониям. Воскресший Христос Спаситель пусть помогает нам в этом всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)