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Архангельские колонисты раскрасили окна символами Победы

Воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) присоединилась к всероссийской акции "Окна Победы".

Начальник психологической лаборатории учреждения Ирина Сердцева совместно с воспитанниками реабилитационного центра, расположенного за пределами режимной территории, оформили окна. Они использовали белую бумагу и трафареты картинок, посвященных Победе над фашизмом и главному празднику мая. К участию в акции подростки подошли творчески. 

- Цель акции - создание атмосферы одного из самых важных праздников в России, передача молодому поколению традиций и выражение благодарности героям Великой Отечественной войны, сохранение  памяти об ушедших ветеранах, - прокомментировала начальник психологической лаборатории АВК  УФСИН России по Архангельской области Ирина Сердцева.


03 май 11:16 | : Будни

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