Архангельские колонисты раскрасили окна символами Победы

Воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) присоединилась к всероссийской акции "Окна Победы".

Начальник психологической лаборатории учреждения Ирина Сердцева совместно с воспитанниками реабилитационного центра, расположенного за пределами режимной территории, оформили окна. Они использовали белую бумагу и трафареты картинок, посвященных Победе над фашизмом и главному празднику мая. К участию в акции подростки подошли творчески.

- Цель акции - создание атмосферы одного из самых важных праздников в России, передача молодому поколению традиций и выражение благодарности героям Великой Отечественной войны, сохранение памяти об ушедших ветеранах, - прокомментировала начальник психологической лаборатории АВК УФСИН России по Архангельской области Ирина Сердцева.



