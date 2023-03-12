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Шествия «Бессмертного полка» в Архангельске не будет

Как и по всей стране. Об этом объявили организаторы акции на своем фирменном сайте. Причины отмены не разъясняются, но наши наблюдатели высказывают предположение, что в целях безопасности (угроза терактов).

Вместо традиционного прохода колонн с портретами ветеранов по главной улице города, организаторы предлагают следующие форма:

- онлайн (шествие в Интернете);

- размещение фотографий участников ВОВ на задних или задних боковых стеклах автомобилей;

- тоже самое, но в окнах квартир;

- прикрепить портрет ветерана к уличной одежде.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» стало общероссийским символом Победы в 2013 году. В Архангельске отдельной колонной проходил «Бессмертный экипаж» с участниками союзных конвоев. Переносилось в онлайн-формат в период пандемии коронавируса.

18 апрель 12:55 | : Будни

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