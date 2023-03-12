Дмитрий Морев объяснил причину переноса сроков Майской эстафеты

Градоначальник Архангельска:

- В этом году Майская эстафета состоится на пять дней позже обычного – 7 мая. И на то есть объективные причины.



2 мая в этом году будет рабочим днем, поэтому традиционная дата не подходит для проведения массового праздника спорта. 6 мая на площади Профсоюзов пройдет репетиция парада Победы. А в воскресенье, 7 мая, у легкоатлетов будет возможность выйти на старт эстафеты.



Надеюсь, что к концу первой недели мая установится теплая погода: будет комфортно участникам и многочисленным болельщикам!



Судейская бригада будет принимать заявки от команд-участников Майской эстафеты 28 апреля с 14 до 15 часов в холле конференц-зала администрации Архангельска на площади Ленина, 5.