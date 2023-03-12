Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев объяснил причину переноса сроков Майской эстафеты

Градоначальник Архангельска:

- В этом году Майская эстафета состоится на пять дней позже обычного – 7 мая. И на то есть объективные причины.

 2 мая в этом году будет рабочим днем, поэтому традиционная дата не подходит для проведения массового праздника спорта. 6 мая на площади Профсоюзов пройдет репетиция парада Победы. А в воскресенье, 7 мая, у легкоатлетов будет возможность выйти на старт эстафеты.

 Надеюсь, что к концу первой недели мая установится теплая погода: будет комфортно участникам и многочисленным болельщикам!

 Судейская бригада будет принимать заявки от команд-участников Майской эстафеты 28 апреля с 14 до 15 часов в холле конференц-зала администрации Архангельска на площади Ленина, 5.

11 апрель 11:48 | : Будни

Главные новости


Водные страсти Бревенника. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Адажио

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (124)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20