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Жители Архангельской области выбрасывают животных на помойку

А спасают их сотрудники регионального оператора…

Вот такую кроху в выходные спасли водители мусоровоза компании «ЭкоИнтегратор». Черепашка могла бы погибнуть под прессом техники, но чудом осталась жива и даже получила новое имя - Элеонора.

 Прежние хозяева выбросили её в большой бутылке, заполненной водой. Теперь Элеонора будет жить в кол-центре регоператора в просторном аквариуме со специальной подсветкой, который ей подарил диспетчер компании.

 Стоит напомнить, что такие счастливые случаи – скорее исключение, так как большинство животных, выброшенных в контейнеры, погибают. По статистике, чаще всего на такой бессердечный шаг люди идут, когда не смогли пристроить питомцев, отправляясь в длительный отпуск. Поэтому, к сожалению, они выбрасывают их на мусорную площадку.


11 апрель 11:32 | : Будни

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