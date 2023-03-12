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В души архангелогородцев возвращается гордость за великую космическую державу

Выросло количество архангелогородцев, уверенных в лидирующем положении нашей страны в освоении космоса. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 8 из 10 жителей Архангельской области, на территории которой расположен действующий космодром «Плесецк», считают, что ведущей космической державой наша страна была во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. В том, что пик развития космической отрасли пришелся на времена пилотируемой станции «Мир», убеждены 22%. По мнению каждого пятого (19%), ключевую роль в освоении космоса Россия играет в настоящее время: «Наши ракетные двигатели — мощь!»

 В том, что ведущей космической державой Россия была в 1960-х и во времена пилотируемой станции «Мир», чаще всего уверены респонденты старше 45 лет (84% и 23% соответственно). В лидирующем положении страны сегодня чаще других убеждены россияне от 35 до 44 лет (23%).

 В целом мнение о том, что ведущей космической державой Россия является сейчас, стало более распространенным (19% — сегодня, 15% — в 2021 году и всего 8% — в 2013 году).

 Похоже, возвращается время «космических мечтателей»: в том, что хотели бы полететь в космос, признаются 38% россиян — на 7 процентных пунктов больше, чем было 5 лет назад. Сказать «Поехали!», сидя в космическом корабле, мужчины мечтают чаще женщин (45% против 26% соответственно), а опрошенные до 34 лет — чаще старшего поколения (46% против 29%). Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб.: полететь к далеким планетам они хотят в полтора раза чаще (45% против 31%).

11 апрель 07:45 | : Будни

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