Новые часы на здании Морвокзала в Архангельске начали отсчет времени

Большие фасадные часы «Импульс» российского производства обеспечивают яркое свечение, отображают время, дату и температуру воздуха в цифровом формате. За точность отвечает встроенный спутниковый приёмник.



Возвращение часов стало возможно благодаря инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева, который после обращения горожан договорился с собственником здания.



- Спасибо всем, кто неравнодушен к благоустройству города, ведь появление этих часов на знаковом здании практично и отдает дань традиции, - сказал Дмитрий Морев.