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Новые часы на здании Морвокзала в Архангельске начали отсчет времени

Большие фасадные часы «Импульс» российского производства  обеспечивают яркое свечение, отображают время, дату и температуру воздуха в цифровом формате. За точность отвечает встроенный спутниковый приёмник.

 Возвращение часов стало возможно благодаря инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева, который после обращения горожан договорился с собственником здания.

 - Спасибо всем, кто неравнодушен к благоустройству города, ведь появление этих часов на знаковом здании практично и отдает дань традиции, - сказал Дмитрий Морев.

29 март 15:05 | : Будни

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