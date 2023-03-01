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Команда аэропорта "Архангельск" взяла второе место по подледному лову

25 марта команда АО «Аэропорт Архангельск» принимала участие в тринадцатом фестивале им. Юрия Сальникова по подледному лову рыбы на мормышку среди авиапредприятий.

 Соревнования проходили на оз. Среднее, что в 37 км от г. Архангельска по трассе М-8. В течение двух часов участники семи команд боролись за улов, и даже сильный снегопад не изменил настрой рыбаков.

 Перед награждением состоялся дружеский обед с ароматной ухой, сваренной на костре болельщиками, а по итогам турнира команда АО «Аэропорт Архангельск» «Клёвые спасатели» заняла почётное второе место.

 Азарт во время соревнований и общение увлеченных одним делом людей подарили всем присутствующим отличное настроение и заряд бодрости на весь день.

28 март 09:08 | : Будни

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