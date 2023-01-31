Александр Цыбульский: "Вы - украшение и гордость Поморья"

В поздравительном адресе главы Архангельской области говорится буквально следующее:

- Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с первым весенним праздником – Международным женским днем!

Этот весенний светлый день, наполненный солнцем и теплом ваших сердец, служит символом красоты, напоминает нам о незыблемых вечных ценностях – милосердии, верности и беззаветной любви, источником и хранителем которых является женское сердце.

Милые мамы, бабушки, сёстры, жёны, дочери, вы – украшение и гордость Архангельской области! Ваши искренность, жизнелюбие и невероятная сила духа – залог благополучия и семейного счастья. Только в лучах материнской любви вырастают талантливые и умные дети, а забота любимой женщины вдохновляет нас, мужчин, на трудовые подвиги и свершения.

Будучи хранительницами домашнего очага, вы с успехом реализуете себя и в карьере. Ваши профессиональные горизонты сегодня безбрежны: вы участвуете в общественной и политической деятельности, реализуете себя в науке и бизнесе. Успеваете делать тысячи дел, оставаясь для нас самыми верными спутницами жизни, партнерами, коллегами и единомышленниками.

Особые слова благодарности сегодня – матерям и женам военнослужащих, выполняющих сложные задачи по защите Отчизны, несущих службу в зоне специальной военной операции. Мы понимаем, как непросто даже на время остаться без мужской поддержки, терпеливо и мужественно ждать возвращения мужа, сына, отца домой. Будьте уверены, в эти сложные дни мы готовы оказать вам всю необходимую помощь, и знайте, что забота о вас и ваших семьях сегодня самая главная наша задача.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия!