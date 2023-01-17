Отец Евгений (Соколов): "Мы не лучше и не хуже других"

«Мы не лучше и не хуже других. Мы празднуем не превосходство над кем-то. Мы торжествуем, потому что смогли сохранить учение Божие в неприкосновенности, в той красоте, что нам передали апостолы», — о празднике Торжества Православия рассказывает руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов.

В первое воскресенье Великого поста мы отмечаем праздник Торжества Православия. Торжество есть победа, о какой же победе может идти речь в данном случае?

Давайте еще раз вернемся в Райский сад, где человек возрастает под руководством Бога. Волю Божию не надо искать, потому что можно напрямую обратиться к Создателю, и Он покажет, объяснит, как человеку духовно возрастать, как восходить по ступеням духовной лестницы и постигать самую трудную из наук — умение любить Бога, ближнего, себя.

Человек не выдерживает испытание славой, самостоятельностью, и та свобода, которая дарована человеку как образ и подобие Божие, становится камнем преткновения. Иногда говорят: «А может быть не надо было давать свободу? Не было бы запрета, не было бы того дерева, не было бы грехопадения». Но ведь человек тогда не был бы образом и подобием Божиим. Только в свободном волеизъявлении возрастают духовные плоды, только по своей воле человек может подниматься по духовной лестнице. Когда мы находимся в принуждении, когда над нами стоит некий «потолок», мы превращаемся в биороботов, выполняющих определенную безошибочную программу. Но Бог уважает Свое любимое создание — человека, и поэтому дарит ему свободу в надежде, что он воспользуется ею во благо.

Рай — то место, где человек находил опору в Боге, непосредственно обращаясь к Нему. Но когда мы вырвали свою руку из рук Божиих, вышли из Райского сада, мы сразу ощутили, как плохо без Бога. Как человек, впервые вошедший в лес, может быстро заблудиться, так и человечество без Бога теряет опору, смысл жизни, не понимает своего пути. Проходит немного времени после изгнания, на земле живет всего четыре человека, и уже происходит убийство.

Вся жизнь человеческая — это поиск Рая, с самыми безрассудными порой попытками и путями.

И вот Спаситель приходит на землю, дает нам возможность вновь касаться благодати Божией, и через это касание преображать свою душу в умении любить Бога, ближнего, себя. Бог много сделал для нас, взяв на себя все наши грехи. Когда мы с вами родились, мы начали жизнь с чистого листа, в то же время мы наследовали грехи наших прародителей. Мы находимся в состоянии, когда плоть выше духа. Но чтобы спасти свою душу, надо найти правильный источник благодати. Это и есть торжество Православия. Православие — значит правильно славить Бога, правильно ему служить.

Мы с вами — та Церковь, которая сохранила эту истину, зная, изучая которую, можно правильно возрастать по духовной лестнице. Мы не лучше и не хуже других, когда говорим, что мы православные. Просто мы говорим, что сохранили истину, она есть в нашей Церкви, и у нас есть возможность, опираясь на эту правильность, созидать свою душу. Мы торжествуем, потому что смогли сохранить это учение Божие в неприкосновенности, в той красоте, что нам передали апостолы.

Вспомним Евангелие, Христос говорит «познайте истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8:32). Только познавая правильные духовные законы можно правильно идти по жизни и вести за собой окружающих людей, которые так или иначе общаются с нами. Первые христиане приводили людей к вере просто образом своей жизни, своей любовью, умением правильно выбирать духовные ориентиры. Их главной проповедью были не только чудеса, не только молитва апостолов, но и нравственная жизнь христиан. В то дикое время она была возможна только через благодать Божию, которую они стяжали. Причастие было ежедневным, без него сложно было выдержать напряжение окружающего мира.

Все, кто сегодня причастились — дали некий обет Богу, что Его крестная жертва была ненапрасной, когда он принял все человеческие грехи и позволил людям начать жизнь с чистого листа. Мы стараемся становиться так или иначе лучше, и поприще Великого Поста как нельзя правильно показывает нам, какими мы можем быть. Хотя бы на время давайте посмотрим, на какую ступеньку мы сможем подняться. Великое благо, когда в этот день причащается почти весь приход, мы все братья и сестры, и попробуем сохранить этот день в любви и служении ближнему, а это и будет служение Богу. Да, сейчас тяжелое время, тяжелая обстановка, тяжелые новости, но пусть это не угнетает наши души. Пусть лучше молитва каждого из нас сольется в общее прошение к Богу.

(по материалам Архангельской епархии)