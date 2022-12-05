Архангельские педагоги против отмены ЕГЭ

Это наглядно показала вчерашняя программа «Позиция» (пр-во ГТРК «Поморье»).

Единый государственный экзамен поддержали бывший министр регионального образования и действующий директор самой крупной школы Архангельска Илья Иванкин, а также преподаватель истории и обществоведения, депутат АрхГорДумы Михаил Блохин. Они пытались объяснить оппонентам, что сегодняшний ЕГЭ совсем не тот, что был на момент введения и может раскрыть научный и творческий потенциал сдающего. К тому же такая форма уравнивает шансы на поступление в вуз столичных жителей и ребят из провинции, последним не нужно неделями жить в чужом (пока) городе в ожидании зачисления.

Оппонентами, сторонниками возвращения советской систем определения знаний, выступили писатель, когда-то имевший отношение к педагогике Игорь Гуревич и депутат Архангельского областного Собрания, он же культработник с сомнительным бэкграундом Владислав Смелов. Их мотивировка сводилась к тому, что «а вот в наше время… и ведь в люди вышли».

Единственный дозвонившийся в прямой эфир оповестил присутствующих в студии и зрителей, что профессии, пользующиеся наибольшим спросом на рынке труда Поморья – водитель, кассир и охранник. И причем тут ЕГЭ?

Полностью посмотреть передачу можно здесь: https://www.pomorie.ru/2023/03/02/6400bc3c8e33c63a410e963e.html



